Lugano-Langnau dedicata alla Fondazione Make-A-Wish

Da oltre 45 anni, Make-A-Wish mobilita le comunità per realizzare i desideri dei bambini gravemente malati. Quello che è iniziato nel 1980 negli Stati Uniti, quando il giovane Chris vide concretizzarsi il desiderio di diventare un agente di polizia per un giorno, è cresciuto fino a diventare un movimento globale che abbraccia 50 Paesi, unito dalla convinzione che ogni bambino meriti di sognare, sperare e vivere un’esperienza magica, anche di fronte alla malattia.

Make-A-Wish Switzerland & Liechtenstein opera nelle tre regioni linguistiche del Paese grazie ad un gruppo di professionisti multilingue, un comitato medico dedicato e una rete nazionale di volontari. Attraverso un modello unico chiamato “Wish Journey”, il bambino e la sua famiglia sono seguiti durante l’intero processo di realizzazione del desiderio. Un percorso con un impatto anche terapeutico che aiuta il bambino a immaginare un futuro positivo e a rafforzare la propria autostima e che diventa così una preziosa fonte di energia nella lotta contro la malattia.