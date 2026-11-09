Lugano-Langnau dedicata alla Fondazione Make-A-Wish
L'ingresso all'incontro di venerdì sarà gratuito per tutti i bambini e ragazzi fino ai 13 anni compiuti.
L'ingresso all'incontro di venerdì sarà gratuito per tutti i bambini e ragazzi fino ai 13 anni compiuti.
Come ormai consuetudine da molte stagioni, l’Hockey Club Lugano dedicherà una partita casalinga del suo campionato alla solidarietà.
Quest’anno la scelta per il Charity Game è caduta sulla sfida di venerdì 13 novembre 2026 alla Cornèr Arena (inizio alle ore 19.45) contro i Langnau Tigers e l’ente che beneficerà del sostegno e della visibilità sarà la Fondazione Make-A-Wish Switzerland & Liechtenstein. Per l’occasione, l’ingresso sarà gratuito per tutti i bambini e ragazzi fino ai 13 anni compiuti.
Da oltre 45 anni, Make-A-Wish mobilita le comunità per realizzare i desideri dei bambini gravemente malati. Quello che è iniziato nel 1980 negli Stati Uniti, quando il giovane Chris vide concretizzarsi il desiderio di diventare un agente di polizia per un giorno, è cresciuto fino a diventare un movimento globale che abbraccia 50 Paesi, unito dalla convinzione che ogni bambino meriti di sognare, sperare e vivere un’esperienza magica, anche di fronte alla malattia.
Make-A-Wish Switzerland & Liechtenstein opera nelle tre regioni linguistiche del Paese grazie ad un gruppo di professionisti multilingue, un comitato medico dedicato e una rete nazionale di volontari. Attraverso un modello unico chiamato “Wish Journey”, il bambino e la sua famiglia sono seguiti durante l’intero processo di realizzazione del desiderio. Un percorso con un impatto anche terapeutico che aiuta il bambino a immaginare un futuro positivo e a rafforzare la propria autostima e che diventa così una preziosa fonte di energia nella lotta contro la malattia.
Le maglie speciali utilizzate dalla squadra bianconera durante la partita del 13 novembre 2026 contro i Langnau Tigers, saranno acquistabili all’asta sul sito ricardo.ch dalle ore 20.00 di venerdì 13 novembre 2026 alle ore 20.00 di venerdì 20 novembre 2026 e l’incasso sarà devoluto a Make-A-Wish Switzerland & Liechtenstein.
La grafica delle maglie è stata sviluppata in questa occasione, giocando sull’elemento della stella con il logo Make-A-Wish integrato sulle spalle in sostituzione di quello del Gold Sponsor bianconero AMG-Winteler.
Sulle maglie sono inoltre riprese alcune frasi che raccontano i desideri di bambini che hanno visto realizzare il proprio sogno grazie a Make-A-Wish.
Così si è espressa Nathalie Martens Jacquet, Direttrice di Make-A-Wish Switzerland & Liechtenstein:
«Siamo profondamente grati all’Hockey Club Lugano e ad AMG-Winteler per il loro prezioso sostegno a Make-A-Wish Switzerland & Liechtenstein attraverso questa splendida iniziativa. Lo sport ha il potere straordinario di unire le persone e, attraverso la solidarietà, di trasformare questa energia collettiva in speranza e gioia per i bambini affetti da gravi malattie. Ogni desiderio realizzato rappresenta molto più di un momento di felicità: è una fonte di forza, coraggio e speranza per il bambino e tutta la sua famiglia. Grazie di cuore all’Hockey Club Lugano, ad AMG-Winteler, ai tifosi e a tutti coloro che contribuiranno a rendere possibili nuovi desideri. »
È possibile sostenere finanziariamente Make-A-Wish anche durante l’anno. Maggiori informazioni sul sito https://makeawish.ch/it/donare/