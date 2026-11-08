Tre punti fondamentali per il Biasca
La squadra di capitan Ruggiero si è imposta sul campo del Diessbach per 4-2. Decisiva la tripletta di Gregorio Boll.
La squadra di capitan Ruggiero si è imposta sul campo del Diessbach per 4-2. Decisiva la tripletta di Gregorio Boll.
DIESSBACH - Il Roller Club Biasca conquista tre punti preziosi sul campo dell'RHC Diessbach, imponendosi per 4-2.
Una vittoria importante per i rivieraschi, che permette loro di migliorare la posizione in classifica e ritrovare fiducia e morale in vista del prosieguo della stagione.
A trascinare la squadra di capitan Ruggiero è stata una prestazione collettiva solida e attenta, sostenuta dall'ottima gestione tattica di coach Silva. In attacco, il grande protagonista è stato Gregorio Boll, autore di una tripletta decisiva. Di Giacomo Scanavin, invece, la rete che ha chiuso definitivamente i conti.
Il Biasca ha mostrato maturità soprattutto nel secondo tempo. Nonostante le due reti con cui il Diessbach ha accorciato le distanze, i rivieraschi non si sono scomposti, mantenendo lucidità e determinazione fino al fischio finale.