Tre punti fondamentali per il Biasca

A trascinare la squadra di capitan Ruggiero è stata una prestazione collettiva solida e attenta, sostenuta dall'ottima gestione tattica di coach Silva. In attacco, il grande protagonista è stato Gregorio Boll, autore di una tripletta decisiva. Di Giacomo Scanavin, invece, la rete che ha chiuso definitivamente i conti.

Il Biasca ha mostrato maturità soprattutto nel secondo tempo. Nonostante le due reti con cui il Diessbach ha accorciato le distanze, i rivieraschi non si sono scomposti, mantenendo lucidità e determinazione fino al fischio finale.