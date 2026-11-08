Granit Xhaka si infortuna dopo quattro minuti: Nazionale a rischio
Il capitano della è stato sostituito dopo pochi minuti nella sfida tra il suo Sunderland e il Chelsea.
|32
|Trai Hume
|7
|Chemsdine Talbi 88'
|9
|Brian Brobbey 67'
|27
|Noah Sadiki
|34
|Granit Xhaka 4'
|17
|Reinildo
|22
|Robin Roefs
|12
|Thomas Meunier
|28
|Enzo Le Fee 88'
|20
|Nordi Mukiele
|13
|Luke O'Nien
|18
|Wilson Isidor 67'
|6
|Dayann Methalie
|31
|Melker Ellborg
|39
|Malick Fofana
|57
|Timur Tuterov
|11
|Chris Rigg 88'
|10
|Nilson Angulo 88'
|4
|Kevin Danso
|29
|Jules Ahoka 4'
|Romeo Lavia
|45
|62' Pedro Neto
|7
|79' Pep Chavarria
|29
|Cole Palmer
|10
|46' Levi Colwill
|6
|Morgan Rogers
|17
|Moises Caicedo
|25
|88' Jordan Henderson
|14
|Wesley Fofana
|3
|62' Marco Palestra
|2
|Mike Penders
|39
|62' Danny Welbeck
|18
|Mahdi Nicoll-Jazuli
|32
|79' Geovany Quenda
|23
|Teddy Sharman-Lowe
|28
|Valentin Barco
|4
|Aaron Anselmino
|30
|46' Estevao Willian Almeida de Oliveira Goncalves
|41
|62' Malo Gusto
|27
|88' Emanuel Emegha
|22
SUNDERLAND - Brutte notizie per la Nazionale svizzera. Granit Xhaka si è infortunato domenica durante la vittoria del Sunderland contro il Chelsea (1-0) in Premier League. Il capitano rossocrociato ha dovuto lasciare il campo dopo appena quattro minuti, facendo sorgere dubbi sulla sua presenza al prossimo raduno della selezione elvetica.
Il centrocampista basilese è stato costretto a uscire già al 4° minuto. La natura e la gravità dell'infortunio non sono ancora note, ma Xhaka è riuscito a raggiungere la panchina con le proprie forze.
È durato quindi pochissimo il confronto con Xabi Alonso, suo ex allenatore al Bayer Leverkusen e ora alla guida del Chelsea. Nonostante l'uscita anticipata del capitano, il Sunderland è riuscito a battere i Blues per 1-0 grazie a un calcio di rigore trasformato dal francese Enzo Le Fée al 36° minuto.
L'infortunio mette ora a rischio la presenza di Xhaka al raduno della Nazionale svizzera, in programma da lunedì. Il centrocampista, che conta 152 presenze in rossocrociato, era atteso al rientro dopo aver saltato la precedente pausa internazionale per la vicenda legata a un falso certificato Covid.
Resta da capire se il capitano riuscirà a recuperare in tempo per rispondere alla convocazione. Per il momento, non ci sono indicazioni precise sull'entità dell'infortunio.