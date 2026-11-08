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Granit Xhaka si infortuna dopo quattro minuti: Nazionale a rischio

Il capitano della è stato sostituito dopo pochi minuti nella sfida tra il suo Sunderland e il Chelsea.
Granit Xhaka si infortuna dopo quattro minuti: Nazionale a rischio
IMAGO/Sportimage
Granit Xhaka si è infortunato domenica 8 novembre 2026.
di 20min.ch | Agence Keystone-ATS
Granit Xhaka si infortuna dopo quattro minuti: Nazionale a rischio
Il capitano della è stato sostituito dopo pochi minuti nella sfida tra il suo Sunderland e il Chelsea.
Premier League08.11.2026
Sunderland AFC
1 - 0
FC Koebenhavn-chelsea
CALCIO: Risultati e classifiche

SUNDERLAND - Brutte notizie per la Nazionale svizzera. Granit Xhaka si è infortunato domenica durante la vittoria del Sunderland contro il Chelsea (1-0) in Premier League. Il capitano rossocrociato ha dovuto lasciare il campo dopo appena quattro minuti, facendo sorgere dubbi sulla sua presenza al prossimo raduno della selezione elvetica.

Il centrocampista basilese è stato costretto a uscire già al 4° minuto. La natura e la gravità dell'infortunio non sono ancora note, ma Xhaka è riuscito a raggiungere la panchina con le proprie forze.

È durato quindi pochissimo il confronto con Xabi Alonso, suo ex allenatore al Bayer Leverkusen e ora alla guida del Chelsea. Nonostante l'uscita anticipata del capitano, il Sunderland è riuscito a battere i Blues per 1-0 grazie a un calcio di rigore trasformato dal francese Enzo Le Fée al 36° minuto.

NAZIONALE
Convocazioni fatte

L'infortunio mette ora a rischio la presenza di Xhaka al raduno della Nazionale svizzera, in programma da lunedì. Il centrocampista, che conta 152 presenze in rossocrociato, era atteso al rientro dopo aver saltato la precedente pausa internazionale per la vicenda legata a un falso certificato Covid.

Resta da capire se il capitano riuscirà a recuperare in tempo per rispondere alla convocazione. Per il momento, non ci sono indicazioni precise sull'entità dell'infortunio.

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