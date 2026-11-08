Rimonta ceca: terza sconfitta (su tre) per la Svizzera
Avanti per 2-0 dopo i primi venti minuti, la truppa di Cadieux si è fatta raggiungere e superare dai cechi.
HELSINKI - Terza partita e terza sconfitta per la Svizzera nella tappa finlandese dell'Euro Hockey Tour di Helsinki. Dopo i ko contro i padroni di casa giovedì e la Svezia sabato, la truppa di Cadieux si è arresa anche alla Repubblica Ceca, vittoriosa in rimonta per 4-2.
Senza Andrighetto e Malgin, lasciati a riposo, e con il biancoblù Miles Müller schierato in terza linea con Senteler e Kessler, i rossocrociati sono passati in vantaggio al nono minuto grazie a un bel tiro incrociato di Simic, servito da Derungs e Streule. Al 18' è arrivato anche il raddoppio, firmato dal giovane difensore dei Lions Jan Schwendeler. Alla sua seconda presenza, dopo l'esordio di ieri contro la Svezia, il difensore ha così trovato la prima rete con la maglia della Nazionale.
Nel secondo tempo la Repubblica Ceca è riuscita a rientrare in partita. Al 25' Kunc ha dimezzato lo scarto, poi gli svizzeri hanno superato indenni due inferiorità numeriche, con Streule e Derungs in panchina puniti. I cechi hanno però continuato a spingere, trovando il pareggio con Zabransky.
Nel terzo tempo è arrivato il definitivo ribaltone, con Kovarcik che ha portato avanti la Repubblica Ceca prima del sigillo di Sustr a porta vuota.
🧮 Unsere Aufstellung für die Partie gegen Tschechien. 🏒 Notre formation pour le match contre la Tchéquie. 🥅 La nostra formazione per la partita contro la Cechia. ℹ️ Not dressed: Andrighetto, Egli, Kukan, Malgin #SIHF #EuroHockeyTour https://t.co/uAe35kStKo— Swiss Ice Hockey (@SwissIceHockey) November 8, 2026