Rimonta ceca: terza sconfitta (su tre) per la Svizzera

Senza Andrighetto e Malgin, lasciati a riposo, e con il biancoblù Miles Müller schierato in terza linea con Senteler e Kessler, i rossocrociati sono passati in vantaggio al nono minuto grazie a un bel tiro incrociato di Simic, servito da Derungs e Streule. Al 18' è arrivato anche il raddoppio, firmato dal giovane difensore dei Lions Jan Schwendeler. Alla sua seconda presenza, dopo l'esordio di ieri contro la Svezia, il difensore ha così trovato la prima rete con la maglia della Nazionale.