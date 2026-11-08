Il Bellinzona cade al Wankdorf ed è ultimo

BERNA - Il Bellinzona, complice l'inattesa vittoria del Bavois sul Paradiso, scivola all'ultimo posto in Promotion League. La squadra di Riccardo Abbenante è stata infatti sconfitta per 3-2 dallo Young Boys Under 21 al Wankdorf. I giovani gialloneri si sono portati in vantaggio al 17' con Leon Ramadani, ma al 60' il solito Daniel Ceppellini ha ristabilito la parità, trasformando con freddezza un calcio di rigore. Dieci minuti più tardi, però, è arrivata la doccia fredda per i granata, nuovamente sotto per effetto del 2-1 firmato da Loris Macumi. Il Bellinzona non si è arreso e al 76' ha trovato il 2-2 grazie a un'autorete di Josiah Seyfu. Quando il pareggio sembrava ormai cosa fatta, i padroni di casa si sono visti assegnare un rigore per un fallo di Carpani in area. Dal dischetto Benjamin Muteba non ha sbagliato, firmando il definitivo 3-2 per lo Young Boys.