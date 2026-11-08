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Il Bellinzona cade al Wankdorf ed è ultimo

I granata si sono dovuti inchinare per 3-2 allo Young Boys under 21 e sono stati superati dal Bavois che ha battuto il Paradiso. Sconfitta anche per il Lugano Under 21, travolto in casa dallo YF Juventus Zurigo.
Il Bellinzona cade al Wankdorf ed è ultimo
ACB
di Adriano De NeriGiornalista
Il Bellinzona cade al Wankdorf ed è ultimo
I granata si sono dovuti inchinare per 3-2 allo Young Boys under 21 e sono stati superati dal Bavois che ha battuto il Paradiso. Sconfitta anche per il Lugano Under 21, travolto in casa dallo YF Juventus Zurigo.
CALCIO: Risultati e classifiche

BERNA - Il Bellinzona, complice l'inattesa vittoria del Bavois sul Paradiso, scivola all'ultimo posto in Promotion League. La squadra di Riccardo Abbenante è stata infatti sconfitta per 3-2 dallo Young Boys Under 21 al Wankdorf. I giovani gialloneri si sono portati in vantaggio al 17' con Leon Ramadani, ma al 60' il solito Daniel Ceppellini ha ristabilito la parità, trasformando con freddezza un calcio di rigore. Dieci minuti più tardi, però, è arrivata la doccia fredda per i granata, nuovamente sotto per effetto del 2-1 firmato da Loris Macumi. Il Bellinzona non si è arreso e al 76' ha trovato il 2-2 grazie a un'autorete di Josiah Seyfu. Quando il pareggio sembrava ormai cosa fatta, i padroni di casa si sono visti assegnare un rigore per un fallo di Carpani in area. Dal dischetto Benjamin Muteba non ha sbagliato, firmando il definitivo 3-2 per lo Young Boys.

Le altre ticinesi - Giornata amara anche per Paradiso e Lugano Under 21, entrambe uscite dal campo con pesanti sconfitte. I giovani bianconeri sono stati travolti in casa per 6-1 dallo YF Juventus Zurigo, con Frizzi autore della rete della bandiera all'84'. Non è andata meglio al Paradiso, battuto per 4-1 sul campo del Bavois, che grazie a questo successo ha lasciato ai granata l'ultimo posto in classifica. Per gli uomini di Cotta, ora quinti, è andato a segno De Jesus Sousa.

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