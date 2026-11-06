Lo sponsor ingaggia una pornostar, esplode la polemica

La società inglese è intervenuta per cercare di contenere la polemica. «Il Leicester City Football Club riconosce le preoccupazioni suscitate dagli sviluppi recenti che coinvolgono il suo partner principale», si legge in una dichiarazione ufficiale. I dirigenti hanno precisato di aver contattato direttamente BC.Game, società che opera da Curaçao, e di essere in trattativa per individuare «una soluzione accettabile».

La piattaforma, specializzata in casinò online e scommesse in criptovalute, non è accessibile né nel Regno Unito né in Svizzera e non dispone di una licenza nella regione in cui ha sede il club. Una circostanza che non sembra attenuare il malcontento dei tifosi. Secondo un sondaggio condotto dal Foxes Trust, già prima dell'annuncio riguardante Eva Elfie il 73% degli intervistati esprimeva un giudizio negativo sulla partnership con BC.Game. La nuova controversia rischia dunque di deteriorare ulteriormente il rapporto tra lo sponsor e i sostenitori.