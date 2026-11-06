«Papà si è tolto la vita»: il senso di colpa e le domande di chi resta

Come hai vissuto la notizia della sua morte?

«Ero incredula, mi sembrava che tutto attorno a me fosse futile. Le piccole gioie, come i derby che mi appassionavano, mi sembravano così stupidi e senza senso. Vedevo la gioia degli altri, come ingiusta nei miei confronti. E poi pensavo: “no, non poteva averlo fatto!”. Non così, senza che io e mia mamma potessimo cogliere la sua enorme sofferenza e l'intenzione di compiere quel gesto estremo, con una pistola».

Nei mesi successivi, quali le difficoltà?

«Vivere con le altre persone come se nulla fosse, con gente che quasi non osava parlare dell'accaduto, minimizzando la nostra grande perdita, dicendo la solita frase “ora sta meglio”. Grazie, lo so anche io, ma io e mia mamma non lo stiamo, anzi, abbiamo il cuore spezzato: solo io e lei possiamo saperlo, mentre gli altri sembrava pensassero che in fondo per noi fosse meglio così: una liberazione, “tanto era malato”».