Due tonnellate di zucche nostrane andate a ruba, tutti Fuori di Zucca

Ostini e Mauro non hanno mancato di ringraziare anche Backstage Catering Deluxe per aver ospitato il Villaggio nella sua sede di Savosa. «Un luogo dove ognuno ha scelto come vivere questa nuova esperienza: chi scattando foto, chi gustando un pranzetto al bistrot, chi partecipando alla caccia al tesoro o ai diversi laboratori in programma. Il denominatore comune è stato passare qualche ora spensierata, più lenta, avvolti dalle calde e gioiose atmosfere d'autunno».

«Tutto questo - concludono le organizzatrici - è stato reso possibile grazie all’impegno e alla determinazione di chi ha creduto in Fuori di Zucca fin da subito. Professionisti e simpatizzanti hanno contribuito ognuno a suo modo, spesso lontano dagli occhi dei visitatori, a rendere il Villaggio un luogo accogliente, sicuro e accattivante per tutti».