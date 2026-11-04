Alluvione del 2024, 14 milioni di franchi a Vallemaggia e Mesolcina

La tragedia in Mesolcina, Vallemaggia e Vallese

Alla fine di giugno 2024 forti temporali nel sud della Svizzera hanno causato piene e inondazioni. Il 21 giugno intense precipitazioni hanno colpito la Mesolcina e il Vallese, con la fuoriuscita di acqua, detriti e legname galleggiante dalla Moesa e da numerosi affluenti laterali. Tra il 28 e il 30 giugno i temporali si sono nuovamente abbattuti sulla Svizzera meridionale, interessando in particolare le valli di Goms, Binn, Matter e Saas e la Valle del Rodano nel Vallese, e la Vallemaggia con le sue valli laterali in Ticino. Il bilancio è di dieci vittime; tre persone risultano ancora disperse. Il maltempo ha danneggiato e in parte distrutto numerose infrastrutture, come l'autostrada A13 in Mesolcina e il ponte di Visletto in Vallemaggia.

Le gravi conseguenze sono da ricondurre soprattutto alle grandi quantità di materiale solido movimentato dai pendii e trasportato a valle. A livello nazionale i danni economici del maltempo 2024 - che ha colpito anche Morges (VD), Schleitheim e Hallau (SH), il Ticino meridionale a luglio, il Klettgau (SH) e soprattutto Brienz (BE) ad agosto - ammontano a circa 905 milioni di franchi. I Cantoni più colpiti restano però Grigioni, Ticino e Vallese, motivo per cui è su di essi che si concentra la nuova legge.