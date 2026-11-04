Cerca e trova immobili
Segnalaci
CANTONE / SVIZZERA

Alluvione del 2024, 14 milioni di franchi a Vallemaggia e Mesolcina

Il Consiglio federale intende varare una nuova legge sull’indennizzo dei danni del maltempo, limitata fino al 2031
Alluvione del 2024, 14 milioni di franchi a Vallemaggia e Mesolcina
KEYSTONE/Ti-Press/Samuel Golay
Fonte Consiglio Federale
elaborata da Redazione
Alluvione del 2024, 14 milioni di franchi a Vallemaggia e Mesolcina
Il Consiglio federale intende varare una nuova legge sull’indennizzo dei danni del maltempo, limitata fino al 2031

BERNA - Il Consiglio federale intende sottoporre al Parlamento una legge federale di durata limitata per sgravare i Comuni più colpiti dal maltempo dell'estate 2024 nei Cantoni Grigioni, Ticino e Vallese.

L'aiuto straordinario ammonta complessivamente a 19 milioni di franchi, di cui 13 destinati al Ticino, 2 al Vallese e 1 ai Grigioni, più una riserva di 3 milioni. La Confederazione si farà carico del 50% delle spese residue dei Comuni per il ripristino delle infrastrutture pubbliche, a condizione che il rispettivo Cantone partecipi in misura comparabile.

La tragedia in Mesolcina, Vallemaggia e Vallese
Alla fine di giugno 2024 forti temporali nel sud della Svizzera hanno causato piene e inondazioni. Il 21 giugno intense precipitazioni hanno colpito la Mesolcina e il Vallese, con la fuoriuscita di acqua, detriti e legname galleggiante dalla Moesa e da numerosi affluenti laterali. Tra il 28 e il 30 giugno i temporali si sono nuovamente abbattuti sulla Svizzera meridionale, interessando in particolare le valli di Goms, Binn, Matter e Saas e la Valle del Rodano nel Vallese, e la Vallemaggia con le sue valli laterali in Ticino. Il bilancio è di dieci vittime; tre persone risultano ancora disperse. Il maltempo ha danneggiato e in parte distrutto numerose infrastrutture, come l'autostrada A13 in Mesolcina e il ponte di Visletto in Vallemaggia.

Le gravi conseguenze sono da ricondurre soprattutto alle grandi quantità di materiale solido movimentato dai pendii e trasportato a valle. A livello nazionale i danni economici del maltempo 2024 - che ha colpito anche Morges (VD), Schleitheim e Hallau (SH), il Ticino meridionale a luglio, il Klettgau (SH) e soprattutto Brienz (BE) ad agosto - ammontano a circa 905 milioni di franchi. I Cantoni più colpiti restano però Grigioni, Ticino e Vallese, motivo per cui è su di essi che si concentra la nuova legge.

Da 18 franchi ad Ardon a 46'940 a Lavizzara
Nei tre Cantoni il maltempo ha colpito in totale 97 Comuni, anche se la maggior parte di quelli vallesani ha subito danni relativamente lievi. Il peso finanziario varia enormemente: secondo gli attuali rendiconti il carico per abitante derivante dalle misure immediate e di ripristino va dai 18 franchi di Ardon (VS) ai 46'940 franchi di Lavizzara.

La difficoltà riguarda in particolare i Comuni con popolazione ridotta e capacità finanziaria in parte limitata. Alcune categorie di ripristino sono già sovvenzionate dal diritto federale - le opere di protezione secondo la legge sulla sistemazione dei corsi d'acqua e la legge forestale, o lo sgombero di superfici coltive - e dopo gli eventi del 2024 il Parlamento ha già approvato l'aumento di due crediti d'impegno nel settore ambientale 2025-2028 per complessivi 56,5 milioni di franchi. Le restanti categorie, però, corrispondono a compiti comunali: strade comunali, approvvigionamento idrico, smaltimento delle acque di scarico, approvvigionamento elettrico, infrastrutture per il trasporto pubblico. Per queste le basi legali esistenti non consentono alcun sostegno federale e le spese restano a carico del Comune.

Il Cantone Ticino ha chiesto formalmente alla Confederazione un sostegno supplementare di 17 milioni di franchi. Il Consiglio federale ha esaminato varie opzioni e, in base al principio della parità di trattamento, ha tenuto conto anche dei Comuni gravemente colpiti di Grigioni e Vallese. Il 21 maggio 2025 ha deciso per l'aiuto straordinario pari al 50 per cento delle spese residue, con l'obiettivo di garantire ai Comuni più colpiti un carico pro capite residuo sostenibile.

La soglia dei 1500 franchi per abitante
Hanno diritto ai contributi i Comuni il cui carico pro capite per il ripristino delle infrastrutture pubbliche supera i 1500 franchi. La base di calcolo sono le spese nette, cioè le spese lorde al netto di contributi federali e cantonali ordinari, donazioni, prestazioni assicurative e partecipazioni di terzi. La soglia è stata fissata prendendo a riferimento l'aiuto speciale del 2008 per il Cantone di Obvaldo, dove il carico sostenibile era di 1000 franchi: poiché qui il valore non è calcolato in media sull'intero Cantone e si intende sostenere soltanto i Comuni più colpiti, e tenendo conto del rincaro, l'asticella è stata alzata.

In base all'elenco provvisorio trasmesso all'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) dai tre Cantoni, otto Comuni superano la soglia: Lostallo e Soazza nei Grigioni, Cevio e Lavizzara in Ticino, Anniviers, Binn, Evolène e Saas-Grund nel Vallese. È possibile che in un secondo momento singoli Comuni si aggiungano o vengano a cadere, per esempio in seguito a spese di ripristino o donazioni non ancora note.

Sono computabili solo le prestazioni rese necessarie dagli eventi dell'estate 2024 e destinate a ripristinare il più possibile lo stato anteriore, non quelle che si sarebbero comunque rese necessarie nei prossimi anni. Dove il materiale roccioso trasportato a valle o l'erosione del fiume rendono impossibile riportare le infrastrutture allo stato originario - o dove nuovi requisiti tecnici e di sicurezza impongono soluzioni diverse - il ripristino va inteso in misura comparabile. Restano invece esclusi i lavori che portano a uno standard più elevato di quello precedente, gli emolumenti per i permessi e le spese amministrative, comprese indennità giornaliere per le autorità, imposte ed eventi informativi con relativo catering.

Dalla consultazione due milioni in più
La procedura di consultazione, avviata il 26 novembre 2025 e conclusa il 12 marzo 2026, ha raccolto 36 pareri: 23 Cantoni, quattro partiti, due associazioni mantello di Comuni, città e regioni di montagna oltre ad associazioni professionali, due Comuni e altre organizzazioni. La maggioranza dei partecipanti ha accolto favorevolmente il progetto, sostenendo in particolare la deduzione di donazioni, prestazioni assicurative e lasciti, la definizione dei Comuni più colpiti in base al carico pro capite, la quota a carico dei Comuni ritenuta sostenibile e l'impegno finanziario dei Cantoni. È stata inoltre sottolineata in modo positivo la solidarietà verso i Comuni gravemente colpiti.

Diversi partecipanti hanno però criticato il fatto che si tratti di una soluzione caso per caso, che non affronta in modo duraturo e su scala nazionale le problematiche legate a eventi di maltempo eccezionali, tanto più che con i cambiamenti climatici è prevedibile un aumento di situazioni analoghe. Sono stati segnalati anche i lunghi processi in situazione d'emergenza, con la richiesta di un sostegno più rapido e meno burocratico, le preoccupazioni per la creazione di un precedente, per il federalismo e la sussidiarietà, e la messa in guardia rispetto a misure di risparmio nella prevenzione dei pericoli.

Il modello di contribuzione è stato mantenuto, nonostante i pareri contrari su aspetti come il valore soglia che non tiene conto della capacità finanziaria dei Comuni. Nel quadro della consultazione i tre Cantoni hanno però fornito stime aggiornate delle spese e Ticino e Vallese hanno presentato cifre più elevate: la riserva è stata ridotta dal 30 al 20% e il credito d'impegno è salito da 17 a 19 milioni di franchi.

Il quadro più ampio resta però un altro: le spese per i lavori di ripristino delle infrastrutture comunali nei tre Cantoni sono stimate complessivamente a 211 milioni di franchi, di cui circa 58 a carico della Confederazione utilizzando tutte le possibilità legali già a disposizione. I 19 milioni della nuova legge si aggiungono a questa cifra, mentre la partecipazione dei Cantoni alle spese residue si aggira attorno ad altri 19 milioni.

È stato valutato anche un finanziamento parziale tramite il finanziamento speciale per il traffico stradale (FSTS): l'esame ha stabilito che il 6,6% del credito, pari a 1,2 milioni, potrebbe essere imputato al FSTS, ma si rinuncia a farlo, visto che il suo contributo alla protezione contro piene e pericoli naturali è già significativo. Poiché non si può escludere che il sussidio unico superi i 20 milioni, il progetto è sottoposto al freno alle spese.

La legge resterà in vigore fino al 31 dicembre 2031 e i Cantoni dovranno presentare le domande all'UFAM, che decide sul finanziamento, entro il 31 dicembre 2030.

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
consiglio federalegrigionimaltempomesolcinaticinovallemaggiavallese
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
Pensionati felici: ecco il miglior Paese dove godersi la terza età
LIVE
FOCUS
1 gior
19

Pensionati felici: ecco il miglior Paese dove godersi la terza età

«Un escrem... incazz...». Il post del consigliere comunale suscita sdegno
LIVE
LOCARNO
1 gior
132
207

«Un escrem... incazz...». Il post del consigliere comunale suscita sdegno

Notte di fuoco: e al mattino scattano le manette
LIVE
BELLINZONA
19 ore

Notte di fuoco: e al mattino scattano le manette

Scooter danneggiato dal richiedente l'asilo, il meccanico: «Lo riparo gratis»
LIVE
BALERNA
1 gior
95
216

Scooter danneggiato dal richiedente l'asilo, il meccanico: «Lo riparo gratis»

La mamma dice che il figlio non ha ucciso nessuno
LIVE
CANTONE
1 gior

La mamma dice che il figlio non ha ucciso nessuno

«Ci hanno rubato 15mila franchi di gioielli»: il video del furto lampo
LIVE
MUZZANO
21 ore
34
75

«Ci hanno rubato 15mila franchi di gioielli»: il video del furto lampo

Lo "tsunami blu" travolge Trump: «Abbiamo sconfitto Golia»
LIVE
STATI UNITI
4 ore
17
131

Lo "tsunami blu" travolge Trump: «Abbiamo sconfitto Golia»

Shock in Spagna: morto dopo un intervento sconsiderato in campo
LIVE
SANTA CRUZ DE TENERIFE
1 gior
7

Shock in Spagna: morto dopo un intervento sconsiderato in campo

La polizia cambia look: dopo 20 anni arriva la nuova divisa
LIVE
CANTONE
2 gior
37
114

La polizia cambia look: dopo 20 anni arriva la nuova divisa

Dopo la lite spunta la lama: grave un uomo
LIVE
BELLINZONA
1 gior
29
62

Dopo la lite spunta la lama: grave un uomo

Pubblica un video sul Cervino, poco dopo perde la vita
LIVE
VALLESE
2 gior

Pubblica un video sul Cervino, poco dopo perde la vita

Paolo Belli rompe il silenzio dopo la tragedia: «Ho deciso di tornare»
LIVE
ITALIA
1 gior
21

Paolo Belli rompe il silenzio dopo la tragedia: «Ho deciso di tornare»

Autostrade a 80 km/h? «Le auto elettriche devono poter viaggiare a 120 all'ora»
LIVE
SVIZZERA
1 gior
45
175

Autostrade a 80 km/h? «Le auto elettriche devono poter viaggiare a 120 all'ora»

Agenti, strade chiuse e più di mille delegati per una Lugano inedita
LIVE
CANTONE
2 gior
44
140

Agenti, strade chiuse e più di mille delegati per una Lugano inedita

Tensione all'esterno di un locale
LIVE
LUGANO
3 gior

Tensione all'esterno di un locale

Basilea battuto, il Lugano non molla e vola a +9 sullo Young Boys
LIVE
SUPER LEAGUE
2 gior
24
73

Basilea battuto, il Lugano non molla e vola a +9 sullo Young Boys

Lavorano fino a 51 ore a settimana: «È intollerabile»
LIVE
CANTONE
1 gior
40
76

Lavorano fino a 51 ore a settimana: «È intollerabile»

Bottiglie e rifiuti al parchetto: «Vergognoso e inaccettabile»
LIVE
LUGANO
2 gior
38
94

Bottiglie e rifiuti al parchetto: «Vergognoso e inaccettabile»

Frontalieri, cambia la tassa sulla salute: quota fissa tra 30 e 150 euro
LIVE
CONFINE
1 gior
16
40

Frontalieri, cambia la tassa sulla salute: quota fissa tra 30 e 150 euro

Al Lis chi si ammala rischia di perdere parte dello stipendio
LIVE
LUGANO
2 gior
37
77

Al Lis chi si ammala rischia di perdere parte dello stipendio

«Sì, ho scritto un post di getto. Ero arrabbiato e ho usato parole volgari»
LIVE
LOCARNO
20 ore
49
110

«Sì, ho scritto un post di getto. Ero arrabbiato e ho usato parole volgari»

Si accaniscono contro una Porsche nella notte di Halloween: il conto è salatissimo
LIVE
ZURIGO
2 gior
15
94

Si accaniscono contro una Porsche nella notte di Halloween: il conto è salatissimo

«Ti curano solo se sei ricco»
LIVE
ATLETICA
3 gior
9
38

«Ti curano solo se sei ricco»

«489 metri quadri di bosco da abbattere: è davvero necessario?»
LIVE
LUGANO
2 gior
9
118

«489 metri quadri di bosco da abbattere: è davvero necessario?»

Ha parlato a lungo con i media e quando il corpo è stato identificato, è scoppiato a piangere
LIVE
ARGOVIA
2 gior
7
30

Ha parlato a lungo con i media e quando il corpo è stato identificato, è scoppiato a piangere

«Anche chi lavora oggi è in difficoltà»
LIVE
CANTONE
2 gior
35
41

«Anche chi lavora oggi è in difficoltà»

Proiettile in casa, attraversa due porte e si conficca nel muro
LIVE
BREGAGLIA (GR)
18 ore
10
55

Proiettile in casa, attraversa due porte e si conficca nel muro

A piedi in autostrada: 19enne travolta e uccisa da diversi veicoli
LIVE
FRIBURGO
1 gior
6

A piedi in autostrada: 19enne travolta e uccisa da diversi veicoli

«Erezioni più forti» con gli Honey Pack? Swissmedic avverte: «Fate attenzione»
LIVE
SVIZZERA
15 ore
7
52

«Erezioni più forti» con gli Honey Pack? Swissmedic avverte: «Fate attenzione»

Ha rischiato la paralisi, ha vinto tanto: Michelle Gisin si ritira
LIVE
SCI ALPINO
1 gior
8
64

Ha rischiato la paralisi, ha vinto tanto: Michelle Gisin si ritira

Batosta per Trump: Camera e Senato ai democratici (e spunta Mr. Veto)
LIVE
STATI UNITI
5 ore
8
65

Batosta per Trump: Camera e Senato ai democratici (e spunta Mr. Veto)

Morte per il pallone, moglie e figlia erano in tribuna
LIVE
SANTA CRUZ DE TENERIFE
14 ore
14

Morte per il pallone, moglie e figlia erano in tribuna

Truffa da 58mila franchi sui voli Swiss ed Easyjet: il piano di una coppia francese
LIVE
SVIZZERA
1 gior
7
41

Truffa da 58mila franchi sui voli Swiss ed Easyjet: il piano di una coppia francese

Clamoroso al California: forse si riapre
LIVE
BALERNA
6 ore
14
29

Clamoroso al California: forse si riapre

Tutti denunciati
LIVE
CANTONE
2 gior
16
34

Tutti denunciati

Attacchi hacker ai frigoriferi: ci hanno provato anche con Coop
LIVE
EUROPA / SVIZZERA
1 gior
7
60

Attacchi hacker ai frigoriferi: ci hanno provato anche con Coop

Che Ambrì!
LIVE
HCAP - L'ANALISI
2 gior
16
88

Che Ambrì!

Dischi in faccia e ossa rotte: partita dell'orrore in Seconda lega
LIVE
BERNA
1 gior
19

Dischi in faccia e ossa rotte: partita dell'orrore in Seconda lega

«Wüthrich non è mai stato convinto»
LIVE
HCAP
18 ore
22
27

«Wüthrich non è mai stato convinto»

Serena è stata ritrovata
LIVE
CANTONE
1 gior
14
49

Serena è stata ritrovata

Attacco ai frigoriferi dei supermercati: «Temperature a 50 gradi»
LIVE
EUROPA
1 gior
15
58

Attacco ai frigoriferi dei supermercati: «Temperature a 50 gradi»

Natale 2026, ecco le quattro domeniche di apertura straordinaria dei negozi
LIVE
CANTONE
2 gior
1
27

Natale 2026, ecco le quattro domeniche di apertura straordinaria dei negozi

«Ticino indietro, ma non demordo»: Jonas si batte per far tornare i conti
LIVE
MOTTO
1 gior
2
25

«Ticino indietro, ma non demordo»: Jonas si batte per far tornare i conti

Crans-Montana, il conto della tragedia fa tremare il Comune: «Non ha i mezzi per pagare»
LIVE
SVIZZERA
3 gior
18
61

Crans-Montana, il conto della tragedia fa tremare il Comune: «Non ha i mezzi per pagare»

«Mia madre beveva anche al mattino»
LIVE
ZURIGO
2 gior
22

«Mia madre beveva anche al mattino»

Elis Roselli, l'apprendista premiato sul Tamaro
LIVE
CANTONE
19 ore
2
35

Elis Roselli, l'apprendista premiato sul Tamaro

Un tempo è finito
LIVE
HCL - L'ANALISI
1 gior
25
30

Un tempo è finito

Si avvicinano da direzioni opposte, poi lo schianto: il video
LIVE
NEPAL
1 gior

Si avvicinano da direzioni opposte, poi lo schianto: il video

«Ho ringraziato Mansueto per tutto quello che fa per il Lugano»
LIVE
FCL
2 gior
43
25

«Ho ringraziato Mansueto per tutto quello che fa per il Lugano»

ULTIME NOTIZIE TICINO
Chikungunya, cosa c'è da sapere sul virus dallo strano nome
LIVE
TICINO
18 min

Chikungunya, cosa c'è da sapere sul virus dallo strano nome

TVsvizzera chiude i battenti
LIVE
CANTONE
41 min

TVsvizzera chiude i battenti

«Non riempite la vasca»: a Bignasco parte la raccolta firme
LIVE
BIGNASCO
1 ora

«Non riempite la vasca»: a Bignasco parte la raccolta firme

Si celebrano i 100 anni dalla nascita di Hannes Schmidhauser
LIVE
LOCARNO / LOSONE
1 ora

Si celebrano i 100 anni dalla nascita di Hannes Schmidhauser

Febbre Chikungunya, quattro casi autoctoni
LIVE
CANTONE
1 ora
6

Febbre Chikungunya, quattro casi autoctoni

Lavori stradali notturni in Via Maraini
LIVE
LUGANO
1 ora

Lavori stradali notturni in Via Maraini

Lo sai? Parte la campagna per conoscere e ottenere gli aiuti sociali
LIVE
LOCARNO
2 ore
1
5

Lo sai? Parte la campagna per conoscere e ottenere gli aiuti sociali

Alloggi in proprietà, i prezzi scendono. Anche in Ticino
LIVE
CANTONE/SVIZZERA
2 ore
3

Alloggi in proprietà, i prezzi scendono. Anche in Ticino

Nuova sede DSU, la Lega chiede chiarezza: «Costi aumentati di quasi 10 milioni?»
LIVE
LUGANO
3 ore
3
6

Nuova sede DSU, la Lega chiede chiarezza: «Costi aumentati di quasi 10 milioni?»

Funivie svizzere: estate positiva, ma il Ticino stagna
LIVE
CANTONE/SVIZZERA
3 ore
2

Funivie svizzere: estate positiva, ma il Ticino stagna