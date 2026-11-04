Nuova sede DSU, la Lega chiede chiarezza: «Costi aumentati di quasi 10 milioni?»
Chiarimenti richiesti anche su tempistiche del cantiere, stato di avanzamento dei lavori e possibili ulteriori spese.
LUGANO - Un possibile aumento dei costi di quasi 10 milioni di franchi rispetto al credito iniziale. È quanto emerge, secondo il gruppo Lega dei Ticinesi in Consiglio comunale, dalla documentazione del Preventivo 2027 relativa alla nuova sede della Divisione spazi urbani (DSU) al Piano della Stampa. Con un'interrogazione al Municipio, i leghisti* chiedono chiarimenti sull'evoluzione finanziaria del progetto e sullo stato di avanzamento dei lavori.
Da 55,65 a 65,5 milioni?
Il Consiglio comunale aveva approvato un credito di 55,65 milioni di franchi per la realizzazione della struttura, destinata a riunire diversi servizi comunali e a liberare l'attuale sede di via Sonvico, nell'ambito dello sviluppo del Nuovo Quartiere di Cornaredo.
Stando ai dati citati nell'interrogazione, il credito aggiornato ammonterebbe però a 62,09 milioni, mentre il costo finale stimato raggiungerebbe i 65,5 milioni. Uno scostamento di 9,85 milioni, pari a circa il 17,7% rispetto all'importo originariamente autorizzato.
La Lega chiede quindi al Municipio di confermare queste cifre e di spiegare quali voci di spesa abbiano determinato l'eventuale rincaro. Vuole inoltre sapere se sarà necessario sottoporre al Consiglio comunale una richiesta di credito supplementare e se siano previsti ulteriori stanziamenti per completare l'opera, gli allestimenti o le sistemazioni esterne.
Tempi e avanzamento del cantiere
L'interrogazione riguarda anche le tempistiche. Il cantiere è stato avviato nel marzo 2023, ma i consiglieri comunali chiedono quale fosse la data di conclusione inizialmente prevista e quando sia ora attesa la consegna definitiva alla Città.
Il gruppo domanda inoltre se il cronoprogramma abbia subito modifiche, quali lavori restino da eseguire e quale sia la percentuale effettiva di completamento.
Un ulteriore interrogativo riguarda il probabile consuntivo al 31 dicembre 2026, indicato in circa 43 milioni di franchi. La Lega vuole capire quali costi debbano ancora essere sostenuti e come si giustifichi, alla luce di questa cifra, la previsione di una spesa finale di 65,5 milioni.
*Andrea Sanvido, Omar Wicht, Gianmaria Bianchetti, Mauro Gaggini, Lucia Minotti, Stefano Quadri, Marusca Ortelli, Michael Nyffeler, Christian Tresoldi, Marco Seitz, Lukas Bernasconi, Luisa Aliprandi.