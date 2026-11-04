Nuova sede DSU, la Lega chiede chiarezza: «Costi aumentati di quasi 10 milioni?»

Stando ai dati citati nell'interrogazione, il credito aggiornato ammonterebbe però a 62,09 milioni, mentre il costo finale stimato raggiungerebbe i 65,5 milioni. Uno scostamento di 9,85 milioni, pari a circa il 17,7% rispetto all'importo originariamente autorizzato.

La Lega chiede quindi al Municipio di confermare queste cifre e di spiegare quali voci di spesa abbiano determinato l'eventuale rincaro. Vuole inoltre sapere se sarà necessario sottoporre al Consiglio comunale una richiesta di credito supplementare e se siano previsti ulteriori stanziamenti per completare l'opera, gli allestimenti o le sistemazioni esterne.