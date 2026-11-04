LUGANO
Lavori stradali notturni in Via Maraini
Il cantiere avrà luogo da lunedì 9 a venerdì 20 novembre.
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Fonte CEOP
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Lavori stradali notturni in Via Maraini
Il cantiere avrà luogo da lunedì 9 a venerdì 20 novembre.
Lavori stradali notturni in Via Maraini
Il cantiere avrà luogo da lunedì 9 a venerdì 20 novembre.
LUGANO - Lavori notturni in vista in via Maraini, all'altezza del civico 17. Da lunedì 9 a venerdì 20 novembre 2026 sono previsti interventi sulle infrastrutture dell'acqua e del gas, seguiti dal ripristino della pavimentazione stradale.
Come comunica la Polizia della Città di Lugano, il cantiere sarà attivo dalle 20 alle 6 del mattino. Durante i lavori, la circolazione dei veicoli sarà regolata da agenti di sicurezza.
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