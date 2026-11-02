Agenti, strade chiuse e più di mille delegati per una Lugano inedita

Oltre mille partecipanti tra Palazzo dei Congressi e Parco Ciani

A illustrare gli aspetti organizzativi è stato Silvio Flückiger, capo del Comitato organizzativo del Consiglio dei ministri dell'OSCE 2026. I lavori si svolgeranno nell'arco di due giornate, il 3 e il 4 dicembre, mentre l'arrivo delle delegazioni è previsto già a partire da mercoledì 2 dicembre. Gli inviti sono stati rivolti ai 57 Stati partecipanti all'OSCE e ai 12 partner per la cooperazione. Complessivamente sono attese oltre mille persone. Le sedi principali della conferenza saranno il Palazzo dei Congressi e il Parco Ciani, che diventeranno il fulcro delle attività diplomatiche e del dispositivo organizzativo.