Cerca e trova immobili
Segnalaci
LOCARNO

Locarno festeggia una nuova centenaria

Olga Ardigò ha spento 100 candeline il 28 ottobre
Locarno festeggia una nuova centenaria
CITTÀ DI LOCARNO
Fonte LOCARNO
elaborata da Redazione
Locarno festeggia una nuova centenaria
Olga Ardigò ha spento 100 candeline il 28 ottobre

LOCARNO - Mercoledì 28 ottobre Olga Ardigò ha spento cento candeline. Il traguardo è stato celebrato all'Istituto per anziani San Carlo di Locarno, dove la centenaria è stata festeggiata insieme agli altri ospiti, al personale e al direttore della struttura Mauro Pirlo.

Alla festa ha partecipato anche il vicesindaco di Locarno e presidente del Consiglio direttivo dell'Istituto San Carlo Claudio Franscella, che ha portato a Olga Ardigò gli auguri del Municipio e della popolazione.

Nata a Muralto il 28 ottobre 1926, terza di sei fratelli, Olga Ardigò ha vissuto all'insegna della semplicità, del lavoro e della dedizione alla famiglia. Dopo un'infanzia non sempre facile, segnata da lutti familiari e da lunghi periodi di malattia, a soli 14 anni ha iniziato a lavorare per contribuire al sostentamento dei propri cari. Gran parte della sua vita professionale si è svolta al servizio di una famiglia di Orselina, presso la quale è rimasta fino al pensionamento.

Tra i ricordi più cari conserva le giornate trascorse in montagna con la madre, la passione per il canto nel coro della chiesa e la vita di un tempo, quando le strade erano luoghi di incontro e di gioco. Oggi ama la musica e la compagnia, senza rinunciare a momenti di tranquillità da dedicare alla lettura di riviste e giornali.

Il segreto per arrivare a cento anni lo spiega con poche, sagge parole: vivere serenamente, non arrabbiarsi per ogni cosa e non portare rancore a nessuno. La Città di Locarno le ha porto i più sentiti auguri per questo straordinario traguardo.

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
centenariistituto san carlolocarnoolga ardigò
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
Ecco don Funerale
LIVE
CANTONE
2 gior
21
73

Ecco don Funerale

Chiude dopo 130 anni il negozio Gilardoni: «Grazie»
LIVE
LUGANO
2 gior
8
59

Chiude dopo 130 anni il negozio Gilardoni: «Grazie»

Tensione all'esterno di un locale
LIVE
LUGANO
1 gior

Tensione all'esterno di un locale

Shock al torneo di Vienna: raccattapalle crolla in campo
LIVE
TENNIS
1 gior
10
16

Shock al torneo di Vienna: raccattapalle crolla in campo

Una famiglia “stregata” da Halloween: «L'anno scorso è passato anche il sindaco»
LIVE
GORDOLA
2 gior
14
96

Una famiglia “stregata” da Halloween: «L'anno scorso è passato anche il sindaco»

L'Ambrì non muore mai: Lugano schiacciato
LIVE
HCAP / HCL
1 gior
80
170

L'Ambrì non muore mai: Lugano schiacciato

«Noi viviamo l'inferno, e Jessica Moretti va tranquillamente a fare la spesa»
LIVE
CRANS-MONTANA
2 gior
59
175

«Noi viviamo l'inferno, e Jessica Moretti va tranquillamente a fare la spesa»

Serena Chelliah è scomparsa
LIVE
MENDRISIO
2 gior
40
48

Serena Chelliah è scomparsa

Novembre porta il freddo, ma anche tante novità: ecco cosa cambia in Svizzera
LIVE
SVIZZERA
2 gior
3
31

Novembre porta il freddo, ma anche tante novità: ecco cosa cambia in Svizzera

Piattaforma di carico delle carrozzine si stacca e finisce sull'asfalto
LIVE
BIASCA
2 gior
51

Piattaforma di carico delle carrozzine si stacca e finisce sull'asfalto

Pubblica un video sul Cervino, poco dopo perde la vita
LIVE
VALLESE
22 ore

Pubblica un video sul Cervino, poco dopo perde la vita

Scontro tra due auto all'uscita dell'A2
LIVE
BELLINZONA
1 gior
10

Scontro tra due auto all'uscita dell'A2

Basilea battuto, il Lugano non molla e vola a +9 sullo Young Boys
LIVE
SUPER LEAGUE
20 ore
23
70

Basilea battuto, il Lugano non molla e vola a +9 sullo Young Boys

Bottiglie e rifiuti al parchetto: «Vergognoso e inaccettabile»
LIVE
LUGANO
1 gior
34
93

Bottiglie e rifiuti al parchetto: «Vergognoso e inaccettabile»

«Anche in Svizzera c'è chi non ha più nulla da perdere»
LIVE
SVIZZERA
1 gior
42
110

«Anche in Svizzera c'è chi non ha più nulla da perdere»

Djokovic su Federer: «Mai stati amici»
LIVE
TENNIS
2 gior
17
32

Djokovic su Federer: «Mai stati amici»

Si accaniscono contro una Porsche nella notte di Halloween: il conto è salatissimo
LIVE
ZURIGO
21 ore
15
89

Si accaniscono contro una Porsche nella notte di Halloween: il conto è salatissimo

«Ti curano solo se sei ricco»
LIVE
ATLETICA
1 gior
9
38

«Ti curano solo se sei ricco»

Al Lis chi si ammala rischia di perdere parte dello stipendio
LIVE
LUGANO
7 ore
36
72

Al Lis chi si ammala rischia di perdere parte dello stipendio

La Vallemaggia torna ufficialmente a unirsi. Marchesi: «Nessun'opera può cancellare il dolore»
LIVE
VALLEMAGGIA
2 gior
9
58

La Vallemaggia torna ufficialmente a unirsi. Marchesi: «Nessun'opera può cancellare il dolore»

Ha parlato a lungo con i media e quando il corpo è stato identificato, è scoppiato a piangere
LIVE
ARGOVIA
17 ore
7
28

Ha parlato a lungo con i media e quando il corpo è stato identificato, è scoppiato a piangere

Il vero spavento? Quel flash che scatta a bordo strada
LIVE
CANTONE
2 gior
4
37

Il vero spavento? Quel flash che scatta a bordo strada

Daro, costruzioni bloccate e riali a rischio: cosa sta succedendo sulla collina?
LIVE
BELLINZONA
1 gior
19

Daro, costruzioni bloccate e riali a rischio: cosa sta succedendo sulla collina?

55enne ucciso a coltellate in un bar, un fermo nel Comasco
LIVE
ITALIA
1 gior

55enne ucciso a coltellate in un bar, un fermo nel Comasco

Crans-Montana, il conto della tragedia fa tremare il Comune: «Non ha i mezzi per pagare»
LIVE
SVIZZERA
1 gior
16
61

Crans-Montana, il conto della tragedia fa tremare il Comune: «Non ha i mezzi per pagare»

«Anche chi lavora oggi è in difficoltà»
LIVE
CANTONE
7 ore
31
38

«Anche chi lavora oggi è in difficoltà»

Un Halloween alternativo
LIVE
STABIO
1 gior
6
83

Un Halloween alternativo

Tutti denunciati
LIVE
CANTONE
7 ore
13
31

Tutti denunciati

Reati violenti in città: il primato è svizzero
LIVE
LUGANO
2 gior
30
95

Reati violenti in città: il primato è svizzero

Fermo a Camignolo, «ora Gobbi e il Governo cosa dicono?»
LIVE
CANTONE
3 gior
28
87

Fermo a Camignolo, «ora Gobbi e il Governo cosa dicono?»

Sciare costa sempre di più: ecco quanto si pagava 20 anni fa
LIVE
SVIZZERA
2 gior
11
38

Sciare costa sempre di più: ecco quanto si pagava 20 anni fa

Lara, nessun ripensamento
LIVE
SCI ALPINO
3 gior
31
47

Lara, nessun ripensamento

Bambini in manette sul volantino di Halloween: la polizia di Aarau nella bufera
LIVE
ARGOVIA
1 gior
9
59

Bambini in manette sul volantino di Halloween: la polizia di Aarau nella bufera

Proteste a Zurigo e Basilea: notte di incendi e scontri
LIVE
SVIZZERA
1 gior
43
104

Proteste a Zurigo e Basilea: notte di incendi e scontri

L'Ambrì fa tremare l'armata Zurigo e si guadagna un punto
LIVE
HCAP
2 gior
4
62

L'Ambrì fa tremare l'armata Zurigo e si guadagna un punto

«Mia madre beveva anche al mattino»
LIVE
ZURIGO
15 ore
21

«Mia madre beveva anche al mattino»

Sciopero generale, a Milano in 30mila invadono la Tangenziale Est
LIVE
ITALIA
3 gior
31
79

Sciopero generale, a Milano in 30mila invadono la Tangenziale Est

La chiamano "regina di Halloween" e il suo costume lo conferma
LIVE
GERMANIA
1 gior
1
39

La chiamano "regina di Halloween" e il suo costume lo conferma

Essere attratti da ciò che ci distruggerà
LIVE
CANTONE
2 gior
17

Essere attratti da ciò che ci distruggerà

Lo squalo superstar che ha conquistato il mondo (e il web)
LIVE
FOCUS
3 gior
8

Lo squalo superstar che ha conquistato il mondo (e il web)

Che Ambrì!
LIVE
HCAP - L'ANALISI
7 ore
11
67

Che Ambrì!

Tagli e privatizzazioni: «Chi ci guadagna e chi ci perde davvero?»
LIVE
CANTONE
20 ore
26
36

Tagli e privatizzazioni: «Chi ci guadagna e chi ci perde davvero?»

Finalmente Valentina Tioli
LIVE
LUGANO
1 gior
15

Finalmente Valentina Tioli

Kane ha goduto per un pugno di voti
LIVE
LONDRA
1 gior
25

Kane ha goduto per un pugno di voti

Ex docente delle Medie di Giubiasco, c'è la data del processo
LIVE
GIUBIASCO
20 ore

Ex docente delle Medie di Giubiasco, c'è la data del processo

«Ho ringraziato Mansueto per tutto quello che fa per il Lugano»
LIVE
FCL
17 ore
36
19

«Ho ringraziato Mansueto per tutto quello che fa per il Lugano»

Kimi Antonelli è campione del mondo e riscrive la storia
LIVE
FORMULA 1
15 ore
9
41

Kimi Antonelli è campione del mondo e riscrive la storia

Donna ammanettata, PS contro PLR: «Grave attacco alla Magistratura»
LIVE
CANTONE
2 gior
17
79

Donna ammanettata, PS contro PLR: «Grave attacco alla Magistratura»

ULTIME NOTIZIE TICINO
Aperture dei negozi, chiesta la revoca per il 27 dicembre
LIVE
CANTONE
23 min

Aperture dei negozi, chiesta la revoca per il 27 dicembre

Caso Camignolo, la Federazione di polizia: «Il rischio è che gli agenti esitino a intervenire»
LIVE
CAMIGNOLO
51 min
5

Caso Camignolo, la Federazione di polizia: «Il rischio è che gli agenti esitino a intervenire»

Agenti, strade chiuse e più di mille delegati per una Lugano inedita
LIVE
CANTONE
2 ore
19
66

Agenti, strade chiuse e più di mille delegati per una Lugano inedita

«489 metri quadri di bosco da abbattere: è davvero necessario?»
LIVE
LUGANO
2 ore
5
43

«489 metri quadri di bosco da abbattere: è davvero necessario?»

Aperte le candidature per il programma nazionale «Giovani Talenti Musica»
LIVE
CANTONE
3 ore
2

Aperte le candidature per il programma nazionale «Giovani Talenti Musica»

La RSI torna in FM da metà novembre
LIVE
CANTONE / SVIZZERA
3 ore
29
104

La RSI torna in FM da metà novembre

Natale 2026, ecco le quattro domeniche di apertura straordinaria dei negozi
LIVE
CANTONE
3 ore
1
22

Natale 2026, ecco le quattro domeniche di apertura straordinaria dei negozi

Il moltiplicatore resta al 60%, il disavanzo si sta riducendo
LIVE
COLLINA D'ORO
4 ore
4

Il moltiplicatore resta al 60%, il disavanzo si sta riducendo

Una giornata dedicata ai volontari (e a chi desidera diventarlo)
LIVE
ASCONA
5 ore
7

Una giornata dedicata ai volontari (e a chi desidera diventarlo)

La polizia cambia look: dopo 20 anni arriva la nuova divisa
LIVE
CANTONE
5 ore
33
97

La polizia cambia look: dopo 20 anni arriva la nuova divisa