Locarno festeggia una nuova centenaria
Olga Ardigò ha spento 100 candeline il 28 ottobre
Olga Ardigò ha spento 100 candeline il 28 ottobre
LOCARNO - Mercoledì 28 ottobre Olga Ardigò ha spento cento candeline. Il traguardo è stato celebrato all'Istituto per anziani San Carlo di Locarno, dove la centenaria è stata festeggiata insieme agli altri ospiti, al personale e al direttore della struttura Mauro Pirlo.
Alla festa ha partecipato anche il vicesindaco di Locarno e presidente del Consiglio direttivo dell'Istituto San Carlo Claudio Franscella, che ha portato a Olga Ardigò gli auguri del Municipio e della popolazione.
Nata a Muralto il 28 ottobre 1926, terza di sei fratelli, Olga Ardigò ha vissuto all'insegna della semplicità, del lavoro e della dedizione alla famiglia. Dopo un'infanzia non sempre facile, segnata da lutti familiari e da lunghi periodi di malattia, a soli 14 anni ha iniziato a lavorare per contribuire al sostentamento dei propri cari. Gran parte della sua vita professionale si è svolta al servizio di una famiglia di Orselina, presso la quale è rimasta fino al pensionamento.
Tra i ricordi più cari conserva le giornate trascorse in montagna con la madre, la passione per il canto nel coro della chiesa e la vita di un tempo, quando le strade erano luoghi di incontro e di gioco. Oggi ama la musica e la compagnia, senza rinunciare a momenti di tranquillità da dedicare alla lettura di riviste e giornali.
Il segreto per arrivare a cento anni lo spiega con poche, sagge parole: vivere serenamente, non arrabbiarsi per ogni cosa e non portare rancore a nessuno. La Città di Locarno le ha porto i più sentiti auguri per questo straordinario traguardo.