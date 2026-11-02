Locarno festeggia una nuova centenaria

Nata a Muralto il 28 ottobre 1926, terza di sei fratelli, Olga Ardigò ha vissuto all'insegna della semplicità, del lavoro e della dedizione alla famiglia. Dopo un'infanzia non sempre facile, segnata da lutti familiari e da lunghi periodi di malattia, a soli 14 anni ha iniziato a lavorare per contribuire al sostentamento dei propri cari. Gran parte della sua vita professionale si è svolta al servizio di una famiglia di Orselina, presso la quale è rimasta fino al pensionamento.

Tra i ricordi più cari conserva le giornate trascorse in montagna con la madre, la passione per il canto nel coro della chiesa e la vita di un tempo, quando le strade erano luoghi di incontro e di gioco. Oggi ama la musica e la compagnia, senza rinunciare a momenti di tranquillità da dedicare alla lettura di riviste e giornali.