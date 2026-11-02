Una giornata dedicata ai volontari (e a chi desidera diventarlo)
Il 10 novembre Pro Senectute intende ringraziare chi si impegna a favore del prossimo
Il 10 novembre Pro Senectute intende ringraziare chi si impegna a favore del prossimo
ASCONA - Pro Senectute Ticino e Moesano invita la popolazione a una giornata del volontariato martedì 10 novembre, al centro diurno Alcentrodì di Ascona, in via Ferrera 24, a partire dalle 10. L'appuntamento è pensato sia per chi già offre il proprio tempo come volontario, sia per chi vuole conoscere più da vicino questa realtà.
L'iniziativa si inserisce nel 2026, proclamato Anno internazionale del volontariato. La Fondazione intende così valorizzare il contributo delle numerose persone che, con generosità e impegno, sostengono le sue attività e il benessere delle persone anziane. La giornata sarà anche un'occasione per chi desidera avvicinarsi al volontariato, scoprendone le opportunità e incontrando chi già vive questa esperienza.
Il programma si apre con un momento di accoglienza e la presentazione delle attività di volontariato con Giuliana Chiauzzi, referente del volontariato di Pro Senectute. I partecipanti potranno poi scegliere liberamente tra diverse proposte: un'attività creativa guidata dalla pittrice Marina, un pranzo conviviale e un momento dedicato al benessere e al relax con le campane tibetane di Nicholas Monguzzi.
Con iniziative di questo tipo, spiega Pro Senectute, si vuole promuovere il valore del volontariato come esperienza di partecipazione attiva, crescita personale e solidarietà: donare il proprio tempo significa creare relazioni significative, rafforzare il senso di comunità e contribuire concretamente al benessere delle persone anziane del territorio.