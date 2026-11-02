Una giornata dedicata ai volontari (e a chi desidera diventarlo)

ASCONA - Pro Senectute Ticino e Moesano invita la popolazione a una giornata del volontariato martedì 10 novembre, al centro diurno Alcentrodì di Ascona, in via Ferrera 24, a partire dalle 10. L'appuntamento è pensato sia per chi già offre il proprio tempo come volontario, sia per chi vuole conoscere più da vicino questa realtà.