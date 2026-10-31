55enne ucciso a coltellate in un bar, un fermo nel Comasco

I carabinieri italiani hanno fermato un secondo avventore del locale, presunto omicida. Stando ai primi accertamenti, si tratta di un cittadino italiano di 33 anni, già noto per precedenti di polizia legati a reati di droga. Sarebbe stato lui a colpire il 55enne con due fendenti, uno a una spalla e un secondo, letale, all'addome.

La lite sarebbe iniziata all'interno del locale, peraltro coinvolgendo anche altri avventori. Per ragioni ancora tutte da chiarire, e comunque futili secondo i primi accertamenti, la vittima e il suo assassino si sarebbero ritrovati a litigare all'esterno, lite sfociata nell'accoltellamento.