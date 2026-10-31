55enne ucciso a coltellate in un bar, un fermo nel Comasco
Il presunto omicida, un uomo di 33 anni con precedenti, è stato fermato dai carabinieri dopo la lite degenerata in tragedia.
COMO - È morto poco dopo il ricovero all'ospedale Sant'Anna di Como il falegname di 55 anni ferito con due coltellate, all'addome e alla spalla, nel primo pomeriggio di oggi al culmine di una lite all'interno di un bar di via Montello, a Cantù.
I carabinieri italiani hanno fermato un secondo avventore del locale, presunto omicida. Stando ai primi accertamenti, si tratta di un cittadino italiano di 33 anni, già noto per precedenti di polizia legati a reati di droga. Sarebbe stato lui a colpire il 55enne con due fendenti, uno a una spalla e un secondo, letale, all'addome.
La lite sarebbe iniziata all'interno del locale, peraltro coinvolgendo anche altri avventori. Per ragioni ancora tutte da chiarire, e comunque futili secondo i primi accertamenti, la vittima e il suo assassino si sarebbero ritrovati a litigare all'esterno, lite sfociata nell'accoltellamento.
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