Ambrì, un sostegno da 2,6 milioni

«Desidereremmo poter ringraziare personalmente e individualmente ogni singolo sottoscrittore, ma il numero straordinario di adesioni rende un’impresa simile praticamente impossibile. Desidero esprimere, a nome dell’HCAP, la nostra più sincera gratitudine a tutti gli azionisti che ci accompagnano da tempo e a quelli che hanno scelto di unirsi a noi. Ogni singolo sottoscrittore, dal Ticino come dal resto della Svizzera, ha contribuito a questo risultato e ha dimostrato concretamente quanto tenga al futuro del nostro Club. Questa partecipazione ci dà ulteriore motivazione per proseguire il lavoro con determinazione e senso di responsabilità».

Quasi 2,6 milioni raccolti

Nel dettaglio, 1’709’568.75 franchi sono stati versati in denaro, mentre altri 886’706.25 franchi provengono dalla compensazione di crediti che gli azionisti vantavano nei confronti della società. Il capitale azionario è così salito da 5’912’762.50 a 6’778’187.50 franchi, con un incremento di 865’425 franchi.