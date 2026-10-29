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Ambrì, un sostegno da 2,6 milioni

Ottimo risultato per l'aumento di capitale: sono state raccolte quasi 2’000 schede di sottoscrizione. Mottis: «Grande attestazione di fiducia»
Ambrì, un sostegno da 2,6 milioni
Ti-Press
Fonte HCAP
elaborata da Redazione
Ambrì, un sostegno da 2,6 milioni
Ottimo risultato per l'aumento di capitale: sono state raccolte quasi 2’000 schede di sottoscrizione. Mottis: «Grande attestazione di fiducia»
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AMBRÌ - Dopo i sorrisi sul ghiaccio, per l’Ambrì Piotta arrivano buone notizie anche sul fronte finanziario. L’ultimo aumento di capitale ha permesso al club leventinese di raccogliere 2’596’275 franchi, grazie a quasi 2’000 sottoscrizioni. Un risultato che il presidente Davide Mottis considera soprattutto un segnale di fiducia nel nuovo corso biancoblù.

«Il risultato raggiunto rappresenta molto più di un dato finanziario: è una grande attestazione di sostegno e di fiducia nei confronti del nuovo corso e della strategia elaborata dal club», sottolinea il presidente, ringraziando tutti coloro che hanno partecipato all’operazione.

«Desidereremmo poter ringraziare personalmente e individualmente ogni singolo sottoscrittore, ma il numero straordinario di adesioni rende un’impresa simile praticamente impossibile. Desidero esprimere, a nome dell’HCAP, la nostra più sincera gratitudine a tutti gli azionisti che ci accompagnano da tempo e a quelli che hanno scelto di unirsi a noi. Ogni singolo sottoscrittore, dal Ticino come dal resto della Svizzera, ha contribuito a questo risultato e ha dimostrato concretamente quanto tenga al futuro del nostro Club. Questa partecipazione ci dà ulteriore motivazione per proseguire il lavoro con determinazione e senso di responsabilità».

Quasi 2,6 milioni raccolti
Nel dettaglio, 1’709’568.75 franchi sono stati versati in denaro, mentre altri 886’706.25 franchi provengono dalla compensazione di crediti che gli azionisti vantavano nei confronti della società. Il capitale azionario è così salito da 5’912’762.50 a 6’778’187.50 franchi, con un incremento di 865’425 franchi.

Per il club, le quasi 2’000 schede raccolte testimoniano «il forte legame con la propria comunità e la fiducia nella strategia scelta». All’operazione hanno contribuito anche la GBB, il Gruppo di Sostegno, l’Interclub HCAP, i Fans Club associati e il Donatoren Club, che il Consiglio di amministrazione ha ringraziato per l’impegno nel coinvolgere la tifoseria.

HCAP
Grande successo per la festa dei tifosi: il futuro biancoblù può contare su una base forte

Oltre 3,5 milioni dall’assemblea di febbraio
Se si aggiungono i 930’262.50 franchi raccolti con l’aumento di capitale di marzo, il totale delle operazioni realizzate dopo l’assemblea dell’8 febbraio sale a 3’526’537.50 franchi.

Per l’HCAP, come si legge in una nota del club, si tratta di «un passo importante verso il risanamento e il consolidamento finanziario». Le risorse raccolte permetteranno di proseguire con le misure previste per rafforzare gradualmente i conti della società.

Il lavoro, però, non è finito. Il Consiglio di amministrazione intende portare avanti le altre misure già pianificate, alcune delle quali sono state nel frattempo concretizzate. Nei prossimi mesi potrebbe inoltre essere valutato un nuovo aumento di capitale, rivolto ad azionisti, finanziatori e investitori selezionati.

L’obiettivo resta quindi «quello di consolidare la situazione finanziaria del club e garantirgli un futuro sostenibile, senza rinunciare alla sua identità e ai suoi valori».

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