Non solo Lugano, questa National League è un Lazzaretto

Tra Ginevra e Losanna, in questa particolare classifica, si inserisce però il Lugano. Nella pesante sconfitta di Zugo, i bianconeri hanno dovuto fare a meno di ben otto giocatori. Oltre al lungodegente Dario Simion, che non ha ancora potuto esordire in questa stagione, il Lugano deve fare i conti con altre tre assenze pesanti e di lunga durata: Calvin Thürkauf, Jesper Peltonen e Alessio Bertaggia, infatti, hanno già chiuso il loro 2026. Vengono invece valutate giorno per giorno le condizioni di Marco Zanetti, Lorenzo Canonica, Carl Dahlström ed Enzo Guebey.

Otto infortunati anche per il Kloten, diversi dei quali destinati a restare fuori a lungo. Per Raphael Prassl, che ha riportato la rottura del legamento crociato, la stagione è già finita. Assenze lunghissime anche per Nicholas Steiner (rottura del tendine d'Achille), Leandro Hausheer (operato alla spalla) e Brandon Gignac (gomito). Meno gravi, invece, le condizioni di Michael Hügli, Dominik Schlumpf, Noah Delémont e Kimi Körbler.