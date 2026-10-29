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Non solo Lugano, questa National League è un Lazzaretto

Sono tantissimi i giocatori attualmente indisponibili per infortunio: vediamo quali sono le squadre più colpite.
Non solo Lugano, questa National League è un Lazzaretto
Imago / Ti-Press
di Adriano De NeriGiornalista
Non solo Lugano, questa National League è un Lazzaretto
Sono tantissimi i giocatori attualmente indisponibili per infortunio: vediamo quali sono le squadre più colpite.
HOCKEY: Risultati e classifiche

LOSANNA - NL è l'acronimo di National League. Ma, di questi tempi, potrebbe anche significare National Lazzaretto. Sono infatti numerosissimi i giocatori infortunati, con diverse squadre costrette a fare i salti mortali per riuscire a schierare una formazione completa. Vediamo allora la "classifica" degli infortunati, aggiornata al 28 ottobre.

In cima a questa (triste) graduatoria troviamo il Ginevra, che attualmente può "vantare" ben 11 giocatori in infermeria. Nella vittoriosa trasferta di martedì 27 ottobre a Rapperswil mancavano infatti all'appello Vili Saarijärvi (fuori fino a fine novembre), il suo "sostituto" Adam Boqvist (out per 3-4 settimane), Ramon Untersander (rientro previsto a metà novembre), Sakari Manninen, assente per almeno sei settimane, Vincent Praplan, fuori per tre mesi, Tanner Richard e Jérémy Bucheler, entrambi indisponibili a tempo indeterminato. A questi si aggiungono Jan Rutta, Noah Rod, Luca Hischier e Marcus Granlund, le cui condizioni vengono valutate giorno per giorno.

Sulle rive del Lemano la situazione resta dunque complicata. E se il Ginevra piange, il Losanna di certo non ride. I Leoni devono infatti rinunciare a sei giocatori, ben cinque dei quali con passaporto straniero. Colin Miller è fuori a tempo indeterminato a causa di una commozione cerebrale, mentre Aurélien Marti, Erik Brännström e Austin Czarnik dovrebbero rientrare dopo la pausa per la Nazionale. Dovrà aspettare circa un mese in più Curtis Lazar, mentre Ahti Oksanen potrebbe presto tornare sul ghiaccio dopo l'infortunio alla mano rimediato lo scorso 13 ottobre.

HCL
Thürkauf fuori almeno fino al 2027

Tra Ginevra e Losanna, in questa particolare classifica, si inserisce però il Lugano. Nella pesante sconfitta di Zugo, i bianconeri hanno dovuto fare a meno di ben otto giocatori. Oltre al lungodegente Dario Simion, che non ha ancora potuto esordire in questa stagione, il Lugano deve fare i conti con altre tre assenze pesanti e di lunga durata: Calvin Thürkauf, Jesper Peltonen e Alessio Bertaggia, infatti, hanno già chiuso il loro 2026. Vengono invece valutate giorno per giorno le condizioni di Marco Zanetti, Lorenzo Canonica, Carl Dahlström ed Enzo Guebey.

Otto infortunati anche per il Kloten, diversi dei quali destinati a restare fuori a lungo. Per Raphael Prassl, che ha riportato la rottura del legamento crociato, la stagione è già finita. Assenze lunghissime anche per Nicholas Steiner (rottura del tendine d'Achille), Leandro Hausheer (operato alla spalla) e Brandon Gignac (gomito). Meno gravi, invece, le condizioni di Michael Hügli, Dominik Schlumpf, Noah Delémont e Kimi Körbler.

Il Friborgo deve invece fare a meno di cinque giocatori: Nathan Marchon è quello messo peggio e non dovrebbe più tornare in pista nel 2026. Tempi di recupero più brevi, invece, per Patrik Nemeth, Andrea Glauser, Samuel Walser e Jonas Taibel.

Stagione già finita anche per Simon Ryfors, uno dei quattro infortunati del Davos. Più brevi, invece, dovrebbero essere le assenze di Rasmus Asplund, Calle Andersson e Nico Gross, tutti attesi al rientro dopo la pausa per la Nazionale.

Anche lo Zugo ha attualmente quattro giocatori ai box: Lukas Bengtsson, che resterà fuori per diversi mesi a causa della frattura del perone, Eric Schneller, le cui condizioni vengono valutate giorno per giorno, e Chris Egli, il cui rientro è previsto dopo la pausa per la Nazionale. Ha finalmente ripreso ad allenarsi anche Lino Martschini, dopo il gravissimo infortunio al ginocchio. Il suo ritorno in partita, però, verrà gestito con la massima cautela.

Stesso numero di indisponibili per il Bienne, che deve rinunciare a Gaetan Haas e Mark Sever, entrambi fuori per una commozione cerebrale, oltre ad Aleksander Yakovenko e Robin Grossmann. Altrettanti a Langnau, dove sono fermi Gian Meier, Oskars Lapinskis, Joel Salzgeber e Samuel Erni. 

Sono tre gli indisponibili in casa Rapperswil: i difensori Daniil Ustinkov e Luca Capaul e l'attaccante Sandro Zangger.

Ajoie e Berna devono invece fare a meno di due giocatori a testa: Jeremi Gerber e Christophe Cavalleri per i giurassiani, Dario Rohrbach e Marco Lehmann per gli Orsi.

Decisamente migliore, per ora, la situazione dell'Ambrì, che ha ai box soltanto Jesse Virtanen. Ancora meglio va allo Zurigo, che può addirittura vantare un'infermeria vuota.

LAZZARETTO NATIONAL LEAGUE
Numero di infortunati per squadra al 28 ottobre 2026:
Ginevra 11
Lugano e Kloten 8
Losanna 6
Friborgo 5
Bienne, Zugo, Langnau e Davos 4
Rapperswil 3
Ajoie e Berna 2
Ambrì 1
ZSC Lions 0

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