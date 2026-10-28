Lacrime d'addio: «Per me questa è la conclusione perfetta»
Stan Wawrinka guarda senza rimpianti alla sua carriera. Da "tennista pensionato" vuole finalmente tornare a sciare con sua figlia Alexia.
Stan Wawrinka guarda senza rimpianti alla sua carriera. Da "tennista pensionato" vuole finalmente tornare a sciare con sua figlia Alexia.
BASILEA - Alle 23.01 di martedì sera, sul campo della St. Jakobshalle di Basilea, si è chiusa la straordinaria carriera di Stan Wawrinka. Il 41enne vodese, vincitore di tre tornei del Grande Slam, è stato sconfitto dal ceco Jiri Lehecka (ATP 21) con il punteggio di 5:7, 6:7. Un addio segnato da qualche lacrima durante l'intervista sul campo, ma senza rimpianti per il campione svizzero, attualmente numero 152 della classifica ATP.
«Per me questa è la conclusione perfetta», ha dichiarato Wawrinka davanti al pubblico basilese, intervistato da Marco Chiudinelli. Lo ha ribadito poco dopo nella sua ultima conferenza stampa da tennista professionista, al termine della quale i giornalisti presenti gli hanno tributato una standing ovation. «In questo momento provo sentimenti contrastanti, ma nel profondo sono molto felice», ha spiegato il vodese.
«Quando si è atleti, si sa che questo giorno arriverà. È stata una fine ideale qui a Basilea con questo pubblico fantastico», ha aggiunto Wawrinka. Ripensando alla sua carriera, il 41enne si è detto privilegiato per aver potuto giocare così a lungo ai massimi livelli. «Nella mia vita ho avuto molta fortuna, oltre ad aver lavorato duramente. Non avrei mai sognato tutto questo». E quando gli è stato chiesto cosa gli mancherà di più del circuito, ha risposto con un sorriso: «Sono uno che cerca sempre il lato positivo e ho sempre amato questa vita. In realtà non c'è nulla di negativo».
Una cosa, però, gli mancherà ben poco: i continui viaggi. Prima di voltare definitivamente pagina, Wawrinka continuerà comunque ad allenarsi e a giocare un po' a tennis, in vista di un'ultima esibizione in programma il 19 dicembre a Ginevra. Per il resto, il futuro è ancora tutto da scrivere. C'è però una passione che il vodese non vede l'ora di riscoprire dopo averla accantonata per anni: lo sci.
«Non ho ancora degli sci a casa», ha raccontato sorridendo a 20 Minuten. «Sciare per voi forse è qualcosa di molto semplice, ma io non ho potuto farlo durante tutta la mia carriera». Ora potrà finalmente recuperare il tempo perduto. E sa già con chi vorrebbe condividere le prime discese: la figlia Alexia. «Quest'inverno tornerò a sciare, se mia figlia mi accetta. Andrò con lei e me lo godrò». Dopo tanti anni sui campi da tennis di tutto il mondo, per Stan si apre così un nuovo capitolo, lontano dalla racchetta e con gli sci ai piedi.