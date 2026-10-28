Lacrime d'addio: «Per me questa è la conclusione perfetta»

«Quando si è atleti, si sa che questo giorno arriverà. È stata una fine ideale qui a Basilea con questo pubblico fantastico», ha aggiunto Wawrinka. Ripensando alla sua carriera, il 41enne si è detto privilegiato per aver potuto giocare così a lungo ai massimi livelli. «Nella mia vita ho avuto molta fortuna, oltre ad aver lavorato duramente. Non avrei mai sognato tutto questo». E quando gli è stato chiesto cosa gli mancherà di più del circuito, ha risposto con un sorriso: «Sono uno che cerca sempre il lato positivo e ho sempre amato questa vita. In realtà non c'è nulla di negativo».

Una cosa, però, gli mancherà ben poco: i continui viaggi. Prima di voltare definitivamente pagina, Wawrinka continuerà comunque ad allenarsi e a giocare un po' a tennis, in vista di un'ultima esibizione in programma il 19 dicembre a Ginevra. Per il resto, il futuro è ancora tutto da scrivere. C'è però una passione che il vodese non vede l'ora di riscoprire dopo averla accantonata per anni: lo sci.