Il Lugano si scioglie a Zugo

Ripresentatisi in pista dopo la prima sirena con maggior determinazione, i padroni di casa hanno tuttavia impegnato poco a ribaltare la situazione. Hanno trovato il pari già al 26’ con Senteler e, in poco più di due minuti, approfittando di una penalità rimediata da Besanidis, hanno messo la freccia con Rohrer. Il Lugano ha tenuto finché ha potuto, andando anche vicino al pari con Olsson e Shore; non appena i locali hanno accelerato, però, è sprofondato. Tatar, al 34’, ha piazzato il pesantissimo 3-1 e appena 13” dopo Hofmann, approfittando di un errore di Mayer, ha siglato il 4-1 che, di fatto, ha chiuso i conti.

Già, perché di occasioni e gol ne sono arrivati pure nel terzo tempo (Lycksell, Senteler, Rohrer e Guerra); il successo lo Zugo lo aveva ad ogni modo già messo in ghiaccio.