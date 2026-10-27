Il Lugano si scioglie a Zugo
Altra prestazione insufficiente: i bianconeri incassano la terza sconfitta consecutiva
Losanna sconfitto 3-9 in casa dal Langnau.
Altra prestazione insufficiente: i bianconeri incassano la terza sconfitta consecutiva
Losanna sconfitto 3-9 in casa dal Langnau.
ZUGO - Le assenze e gli errori hanno costretto il Lugano a masticare nuovamente amaro: a Zugo è infatti arrivato un pesante 7-2.
Tanta sostanza, tanta attenzione, questo hanno messo sul ghiaccio, nel primo tempo, i bianconeri. Hanno tenuto i Tori - non proprio ispirati - lontano dalla porta difesa dall’attento Mayer e hanno cercato anche di graffiare dalle parti di Genoni. Sono stati bravi a reggere in boxplay e, una volta ritrovatisi invece in superiorità numerica (penalità a Kovar), hanno affondato il colpo con Thomson (16’).
Ripresentatisi in pista dopo la prima sirena con maggior determinazione, i padroni di casa hanno tuttavia impegnato poco a ribaltare la situazione. Hanno trovato il pari già al 26’ con Senteler e, in poco più di due minuti, approfittando di una penalità rimediata da Besanidis, hanno messo la freccia con Rohrer. Il Lugano ha tenuto finché ha potuto, andando anche vicino al pari con Olsson e Shore; non appena i locali hanno accelerato, però, è sprofondato. Tatar, al 34’, ha piazzato il pesantissimo 3-1 e appena 13” dopo Hofmann, approfittando di un errore di Mayer, ha siglato il 4-1 che, di fatto, ha chiuso i conti.
Già, perché di occasioni e gol ne sono arrivati pure nel terzo tempo (Lycksell, Senteler, Rohrer e Guerra); il successo lo Zugo lo aveva ad ogni modo già messo in ghiaccio.
Con tanti uomini ai box ma la necessità di fare punti per migliorare una classifica magra, il Lugano tornerà in pista giovedì sera quando, alla Cornèr Arena, sfiderà il Losanna.
Quel Losanna che ha vissuto un martedì nerissimo. Di scena in casa, i Leoni vodesi sono infatti stati travolti 3-9 dal Langnau, incassando addirittura sei reti (a zero), nel primo tempo. Sugli scudi, per i bernesi, Eggenberger, Petersson e Bachofner, tutti autori di una doppietta.
Tanti gol si sono visti pure a Kloten, dove gli Aviatori hanno regolato 7-4 l’Ajoie con le doppiette di Ruotsalainen e Ramel. Per i giurassiani tripletta di Honka. Meno reti ma tante emozioni si sono invece “vissute” a Berna, dove lo Zurigo si è imposto 4-1, a Rapperswil, dove il Ginevra ha fatto festa 2-1, e a Friborgo, con i Dragoni che hanno piegato 3-1 il Davos.
ZUGO-LUGANO 7-2 (0-1, 4-0, 3-1)
Reti: 15’41” Thomson 0-1; 25’03” Senteler (Petrovic) 1-1; 27’43” Rohrer (Kubalik) 2-1; 33’06” Tatar (Geisser) 3-1; 33’19” Hofmann (Senteler) 4-1; 41’51” Lycksell (Olsson) 4-2; 47’51” Senteler (Hofmann) 5-2; 49’51” Rohrer (Kubalik) 6-2; 57’52” Guerra (Hofmann) 7-2.
ZUGO: Genoni; Sklenicka, Diaz; Stadler, Moverare; Riva, Geisser; Guerra; Wingerli, Kovar, Tatar; Kubalik, Rohrer, Künzle; Hofmann, Senteler, Petrovic; Antenen, Leuenberger, Gredig; Wey.
LUGANO: Mayer; B.Zanetti, Aebischer; Müller, Thomson; Alatalo, E.Togni; Cjunskis; A.Peltonen, Sanford, Fazzini; Innala, Tanner, Kupari; Lycksell, Shore, Olsson; Henry, Morini, Besanidis; D.Togni.
Penalità: Zugo 2x2', Lugano 4x2'.
Note: OYM hall, 7'180 spettatori. Arbitri: Lemelin, Fritschi, Schlegel, Francey.
|PL
|Punti
|W
|L
|GF
|GA
|GD
|FORM
|1
|Zurigo
|16
|42
|15
|1
|67
|35
|32
|2
|Ambrì
|16
|28
|9
|6
|49
|46
|3
|3
|Friborgo
|16
|27
|9
|7
|55
|39
|16
|4
|Ginevra
|17
|26
|9
|8
|45
|53
|-8
|5
|Langnau
|17
|26
|8
|9
|60
|51
|9
|6
|Berna
|15
|25
|8
|7
|41
|38
|3
|7
|Lausanne HC
|18
|24
|8
|10
|56
|63
|-7
|8
|Zugo
|11
|22
|7
|4
|38
|24
|14
|9
|Ajoie
|17
|22
|8
|9
|53
|58
|-5
|10
|Davos
|17
|21
|7
|10
|39
|49
|-10
|11
|Bienne
|16
|20
|6
|9
|51
|54
|-3
|12
|Lugano
|16
|19
|6
|10
|49
|58
|-9
|13
|SC Rapperswil-Jona Lakers
|17
|18
|6
|11
|45
|61
|-16
|14
|EHC Kloten
|17
|18
|6
|11
|42
|61
|-19