Cristiano Ronaldo tra i giocatori pre-convocati dal Portogallo

La notizia, riportata dai media locali e confermata da un portavoce della federazione, arriva in vista delle sfide contro la Danimarca, il 14 novembre a Braga, nel nord del Portogallo, e contro il Galles, tre giorni dopo in trasferta. Le due partite chiuderanno la fase a gironi della Nations League. Il selezionatore dovrebbe annunciare la lista definitiva dei convocati il 6 novembre, ha precisato il portavoce.