Cristiano Ronaldo tra i giocatori pre-convocati dal Portogallo
Il cinque volte Pallone d’Oro figura nella pre-lista della nazionale per il raduno di novembre, nonostante il suo scontro con il selezionatore Jorge Jesus.
Il cinque volte Pallone d’Oro figura nella pre-lista della nazionale per il raduno di novembre, nonostante il suo scontro con il selezionatore Jorge Jesus.
MADEIRA - Cristiano Ronaldo figura tra i giocatori preconvocati dal Portogallo per le prossime partite di Nations League. Si apre così la strada a un suo ritorno in nazionale dopo lo scontro con il selezionatore Jorge Jesus. Lo ha appreso martedì l'AFP dalla Federazione portoghese di calcio.
La notizia, riportata dai media locali e confermata da un portavoce della federazione, arriva in vista delle sfide contro la Danimarca, il 14 novembre a Braga, nel nord del Portogallo, e contro il Galles, tre giorni dopo in trasferta. Le due partite chiuderanno la fase a gironi della Nations League. Il selezionatore dovrebbe annunciare la lista definitiva dei convocati il 6 novembre, ha precisato il portavoce.
La settimana scorsa, la federazione aveva annunciato una sospensione di 30 giorni per Cristiano Ronaldo, punito per aver lasciato il ritiro della nazionale il 30 settembre. La sanzione, retroattiva a partire dal giorno della sua partenza, non impedisce però al cinque volte Pallone d'Oro di tornare in nazionale a novembre.
In un lungo comunicato diffuso il 7 ottobre, il 41enne si è scusato con i tifosi portoghesi e con i compagni di nazionale per il suo comportamento, confermando al tempo stesso la rottura con Jorge Jesus.
La stella del calcio portoghese aveva accusato il selezionatore di non aver mantenuto la parola, lasciandolo in panchina nella vittoria contro la Norvegia (2-1). Ronaldo gli ha inoltre rimproverato di non aver rispettato un accordo che avrebbe dovuto mettere fine al conflitto durante una conferenza stampa prima del successo del Portogallo sulla Danimarca (4-2).
Proprio al termine di quella conferenza stampa, Cristiano Ronaldo aveva lasciato il ritiro del Portogallo a Copenaghen.
Campione in carica, il Portogallo ha vinto tutte e quattro le prime partite di Nations League, comprese le ultime tre senza il suo attaccante di punta. La nazionale è già qualificata per i quarti di finale, in programma a marzo 2027.
Cristiano Ronaldo, che allora avrà 42 anni, ha recentemente dichiarato che questa stagione sarà probabilmente l'ultima della sua carriera.