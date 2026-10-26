Stan, a Basilea l'ultima recita

Stan Wawrinka: grande omaggio agli Swiss Indoors

«Purtroppo qui non ho mai vinto. Ma è un sogno poter concludere la mia carriera qui a casa», ha dichiarato il campione svizzero dopo il discorso in suo onore del direttore del torneo Roger Brennwald. «Il fair play e il rispetto per gli avversari ti contraddistinguono», ha sottolineato Brennwald.