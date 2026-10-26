Stan, a Basilea l'ultima recita
Stan Wawrinka è stato celebrato lunedì agli Swiss Indoors con una grande cerimonia.
Stan Wawrinka è stato celebrato lunedì agli Swiss Indoors con una grande cerimonia.
BASILEA - Grandi emozioni alla St. Jakobshalle. Per una volta, al "Super Monday" che inaugura gli Swiss Indoors, al centro dell’attenzione non c’è stata un’esibizione musicale, ma l’addio di Stan Wawrinka.
Il pubblico gli ha tributato una standing ovation già al suo ingresso, davanti a tanti compagni di viaggio, alla famiglia e al ministro dello sport Martin Pfister. Visibilmente commosso, il tre volte campione Slam non è riuscito a trattenere qualche lacrima.
Stan Wawrinka: grande omaggio agli Swiss Indoors
«Purtroppo qui non ho mai vinto. Ma è un sogno poter concludere la mia carriera qui a casa», ha dichiarato il campione svizzero dopo il discorso in suo onore del direttore del torneo Roger Brennwald. «Il fair play e il rispetto per gli avversari ti contraddistinguono», ha sottolineato Brennwald.
Poco prima, nel suo intervento introduttivo, il direttore del torneo non aveva rinunciato a una frecciatina indiretta a Donald Trump. «Cartellini rossi sospesi come ai Mondiali di calcio, nel tennis non esistono», ha affermato l’ottantenne, alludendo alla decisione del presidente statunitense di promuovere, durante i Mondiali, la revoca della squalifica del giocatore americano Leon Balogun.
Federer e Co. sono apparsi in videomessaggio
A condurre la cerimonia d’addio è stato Sven Epiney. Quando il presentatore della SRF ha chiesto a Wawrinka se fosse più facile parlare davanti al pubblico di Basilea o trasformare un match point contro Novak Djokovic, il tennista ha risposto con un sorriso: «Ho già vinto qualche partita contro Djoko».
Anche il campione serbo, che in passato ha partecipato al torneo di Basilea, ha voluto rendere omaggio al romando con un videomessaggio. In altri filmati preparati per l’occasione, Roger Federer, Andy Murray, John McEnroe e Gaël Monfils hanno dedicato parole di affetto e stima a Wawrinka.
Wawrinka ha elogiato i suoi genitori
Non è mancata nemmeno la musica. Il cantautore losannese Bastian Baker, amico di Wawrinka, è salito sul Centre Court con la chitarra e ha eseguito uno dei suoi successi, adattandone il testo per l’occasione.
A chiudere la cerimonia è stato un emozionante videomessaggio dei genitori di Wawrinka. «Ti voglio bene», gli ha detto mamma Isabelle. Visibilmente felice, il tennista ha ricambiato l’affetto, elogiando il sostegno ricevuto dalla famiglia: «Sono sempre stati presenti e mi hanno sempre sostenuto».