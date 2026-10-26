Infortunio al piede: Bencic chiude (in anticipo) la stagione

Lesioni ai legamenti del piede

Bencic ha raccontato di aver avvertito «un dolore intenso al piede destro». Una risonanza magnetica ha poi evidenziato «diverse lacerazioni parziali del legamento tibio-peroneale». La tennista ha precisato che il problema non è sorto durante il suo ultimo torneo a Ningbo, dove era stata eliminata al secondo turno, ma si è manifestato solo in seguito.

L'infortunio le impedirà inoltre di partecipare allo spareggio della Billie Jean King Cup, in programma in Thailandia il 21 e 22 novembre. Un'altra assenza che si aggiunge ai forfait nei due tornei WTA di fine stagione.