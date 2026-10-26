Infortunio al piede: Bencic chiude (in anticipo) la stagione
La sangallese dà forfait ai tornei di Tokyo e Hong Kong e allo spareggio della Billie Jean King Cup: «È una fine di stagione molto frustrante».
SAN GALLO - La stagione di Belinda Bencic è già finita. La tennista sangallese ha infatti annunciato oggi sui social che non disputerà gli ultimi tornei dell'anno a causa di un infortunio al piede destro. La 29enne dovrà quindi rinunciare agli appuntamenti di Tokyo (WTA 500) e Hong Kong (WTA 250).
«È una fine di stagione molto frustrante per me. Sono così triste e delusa di dovermi ritirare da uno dei miei tornei preferiti dell'anno, in particolare qui a Tokyo, una città che conta moltissimo per me», ha scritto la campionessa olimpica del 2021, che proprio nella capitale giapponese aveva conquistato l'oro.
Lesioni ai legamenti del piede
Bencic ha raccontato di aver avvertito «un dolore intenso al piede destro». Una risonanza magnetica ha poi evidenziato «diverse lacerazioni parziali del legamento tibio-peroneale». La tennista ha precisato che il problema non è sorto durante il suo ultimo torneo a Ningbo, dove era stata eliminata al secondo turno, ma si è manifestato solo in seguito.
L'infortunio le impedirà inoltre di partecipare allo spareggio della Billie Jean King Cup, in programma in Thailandia il 21 e 22 novembre. Un'altra assenza che si aggiunge ai forfait nei due tornei WTA di fine stagione.
Si chiude così una seconda parte di stagione difficile per Bencic, alle prese con diversi problemi fisici durante le tournée americana e asiatica, tra dolori all'anca e a una coscia. Le eliminazioni nei primi turni degli ultimi tornei l'hanno fatta scivolare al 20esimo posto della classifica mondiale. Nonostante la delusione, la svizzera guarda già al futuro: «Non vedo l'ora di tornare l'anno prossimo e recuperare il tempo perso!».