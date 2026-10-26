Top scorer ticinesi arruolati dalla Finlandia

Il torneo, in programma dal 5 all'8 novembre a Helsinki, avrà un sapore speciale soprattutto per il top scorer biancoblù (e dell'intera Lega). Dopo aver fatto la trafila nelle nazionali giovanili e disputato due Mondiali Under 20, Järventie ha infatti ricevuto la sua prima convocazione in assoluto nella nazionale maggiore.

Ai NOCCO Hockey Games parteciperanno anche altri otto finlandesi che militano nel campionato svizzero: Juuso Riikola, Hannes Björkinen e Saku Mäenalanen (Langnau), Anttoni Honka e Kristian Tanus (Ajoie), Mikko Lehtonen e Juho Lammikko (ZSC Lions) e Henrik Borgström (Friborgo).