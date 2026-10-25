Cerca e trova immobili
Segnalaci
Serie A
LIVE
1° tempo
Udinese
0
Milan
1
Serie A
SCI ALPINO

Odermatt ne è convinto: «Sarà una sfida a tre fino alla fine»

Braathen, Meillard e il campione nidvaldese hanno monopolizzato il podio di Sölden. Saranno loro a contendersi anche la Coppa del Mondo generale a fine stagione?
Odermatt ne è convinto: «Sarà una sfida a tre fino alla fine»
Dominic Ebenbichler/freshfocus
Lucas Pinheiro Braathen vince lo slalom gigante di Sölden davanti a Loïc Meillard e Marco Odermatt.
di 20min.ch | Nino Vinzens
Odermatt ne è convinto: «Sarà una sfida a tre fino alla fine»
Braathen, Meillard e il campione nidvaldese hanno monopolizzato il podio di Sölden. Saranno loro a contendersi anche la Coppa del Mondo generale a fine stagione?
SPORT: Risultati e classifiche

SÖLDEN - La stagione della Coppa del Mondo di sci alpino si apre con due svizzeri sul podio. Nello slalom gigante di Sölden, Loïc Meillard conquista il secondo posto, mentre Marco Odermatt chiude terzo, a un solo centesimo dal connazionale. A imporsi è però il brasiliano Lucas Pinheiro Braathen. Un risultato che potrebbe rappresentare il primo capitolo di una (lunga) sfida a tre per la conquista della Coppa del Mondo generale.

Per Meillard si tratta di un risultato particolarmente significativo. In passato, infatti, il ghiacciaio del Rettenbach non gli aveva mai regalato grandi soddisfazioni. «Finora qui non ha mai funzionato e ogni volta dovevo trovare una soluzione per l'anno successivo. Bello che ora abbia funzionato. Ma "sollevato" forse è una parola troppo grande», ha commentato il vallesano dopo il suo primo podio a Sölden.

SCI ALPINO
Due svizzeri sul podio, ma a vincere è (ancora) Pinheiro Braathen

«So che sta andando bene»
Tradizionalmente abituato a crescere nel corso della stagione, Meillard ha questa volta iniziato subito con un piazzamento di prestigio. Un segnale incoraggiante in vista dei prossimi appuntamenti. «Sicuramente nelle prossime settimane sarà più facile. So che sta andando bene e non devo ricominciare da zero», ha spiegato. Anche Odermatt può guardare con soddisfazione al risultato, nonostante abbia mancato quella che sarebbe stata la sua quarta vittoria a Sölden. Il 29enne aveva infatti annunciato di voler affrontare la gara soprattutto come un test per valutare la propria condizione mentale.

«Il brivido l'ho sentito solo stamattina durante la ricognizione, ma poi mi sono davvero goduto la gara», ha raccontato Odermatt. Il campione svizzero ha ammesso di non essere riuscito a trovare immediatamente la giusta aggressività: «La prima manche mi è sembrata una discesa solida, ma sicuramente non di più». Quarto dopo la prima prova, è riuscito a risalire fino al terzo posto grazie a un miglioramento nella seconda. «Si è visto che senza questo attacco, al momento, semplicemente non basta più. Il livello è davvero molto alto».

Antipasto della lotta per la Coppa?
Alla vigilia della gara, Braathen aveva dichiarato di avere concrete possibilità di strappare a Odermatt la Coppa del Mondo generale. La vittoria di Sölden sembra confermare le sue ambizioni. Ma anche Meillard potrebbe inserirsi nella corsa al titolo. Interrogato sulla possibilità che il podio austriaco anticipi quello della classifica generale a fine stagione, Odermatt ha risposto senza esitazioni: «Sì, è sicuramente così». Più prudente Meillard: «La Coppa del Mondo generale è ancora lontana. Credo che semplicemente dimostri che noi tre siamo pronti ad attaccare. Non vedo l'ora».

Il calendario potrebbe intanto favorire Meillard nella prima fase della stagione. Il vallesano avrà infatti l'opportunità di conquistare altri punti nei due slalom di Levi e Gurgl, mentre Odermatt dovrà attendere la fine di novembre per tornare in gara. Il suo prossimo appuntamento è fissato per il 28 novembre, quando a Copper Mountain, negli Stati Uniti, si disputerà un Super-G. La battaglia per la Coppa del Mondo generale è appena cominciata.

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
coppa del mondoloïc meillardlucas pinheiro braathenmarco odermattsci alpinosolden
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
Michelle Hunziker e Yann Sommer avvistati insieme
LIVE
SVIZZERA
1 gior
11
61

Michelle Hunziker e Yann Sommer avvistati insieme

Fuga e inseguimento sull'A2: percorre dieci chilometri contromano e si schianta contro la polizia
LIVE
FAIDO
2 gior
52
165

Fuga e inseguimento sull'A2: percorre dieci chilometri contromano e si schianta contro la polizia

A zig zag sull'A2, poi la fuga dalla polizia: il video dell'inseguimento
LIVE
FAIDO
2 gior
94
98

A zig zag sull'A2, poi la fuga dalla polizia: il video dell'inseguimento

Tempesta Boelo in arrivo: raffiche di vento fino a 150 km/h minacciano la Svizzera
LIVE
SVIZZERA
1 gior
2
26

Tempesta Boelo in arrivo: raffiche di vento fino a 150 km/h minacciano la Svizzera

Come Hachikō, ma è una gatta: adesso ha un riparo per le sue otto ore d'attesa
LIVE
BASILEA CAMPAGNA
2 gior
9
236

Come Hachikō, ma è una gatta: adesso ha un riparo per le sue otto ore d'attesa

Dal Ticino a Milano per saccheggiare: arrestati due ragazzi, uno è minorenne
LIVE
CHIASSO/MILANO
2 gior
139
185

Dal Ticino a Milano per saccheggiare: arrestati due ragazzi, uno è minorenne

Casse pensioni hackerate: interessato anche l'Istituto di previdenza del Cantone Ticino
LIVE
CANTONE
2 gior
29
111

Casse pensioni hackerate: interessato anche l'Istituto di previdenza del Cantone Ticino

«Quel pugno avrebbe potuto prenderlo la mia ragazza»
LIVE
LUGANO
2 gior
56
58

«Quel pugno avrebbe potuto prenderlo la mia ragazza»

Fuga a bordo di un'auto rubata: tampona un veicolo e scappa a piedi
LIVE
VAL MARA
2 gior
36

Fuga a bordo di un'auto rubata: tampona un veicolo e scappa a piedi

No, non si è messo in posa
LIVE
CANTONE
1 gior
8
83

No, non si è messo in posa

È morto l'uomo caduto da un'impalcatura
LIVE
PARADISO
3 gior

È morto l'uomo caduto da un'impalcatura

Caos e saccheggi a Como, il piano scoperto su WhatsApp
LIVE
CONFINE
2 gior
50
67

Caos e saccheggi a Como, il piano scoperto su WhatsApp

Grave incidente nella galleria della Piumogna: A2 bloccata, traffico in tilt
LIVE
FAIDO
2 gior

Grave incidente nella galleria della Piumogna: A2 bloccata, traffico in tilt

Non solo Chiesa, dal Ticino spunta un altro nome per il dopo Parmelin
LIVE
CANTONE/SVIZZERA
2 gior
16
68

Non solo Chiesa, dal Ticino spunta un altro nome per il dopo Parmelin

250mila tonnellate di ghiaccio minacciano un paese del Vallese: «La situazione preoccupa»
LIVE
VALLLESE
3 gior
9
24

250mila tonnellate di ghiaccio minacciano un paese del Vallese: «La situazione preoccupa»

Lettere dopo 7 anni: Galaxus chiede soldi per fatture cadute in prescrizione
LIVE
SVIZZERA
1 gior
19
24

Lettere dopo 7 anni: Galaxus chiede soldi per fatture cadute in prescrizione

Lugano, manita al Getafe: brividi nel finale, poi Behrens chiude i conti
LIVE
FCL
3 gior
27
93

Lugano, manita al Getafe: brividi nel finale, poi Behrens chiude i conti

Antonelli rischia grosso: in tribunale potrebbe pagare milioni
LIVE
I RACCONTI DELLA F1
2 gior
1
17

Antonelli rischia grosso: in tribunale potrebbe pagare milioni

«Le nostre vite segrete: a volte c'è chi si arrabbia e ci insulta»
LIVE
CANTONE
2 gior
2
9

«Le nostre vite segrete: a volte c'è chi si arrabbia e ci insulta»

Alle 9:39 di quella mattina nel Gottardo si scatenò l'inferno
LIVE
CANTONE
1 gior
36

Alle 9:39 di quella mattina nel Gottardo si scatenò l'inferno

Ticinese prende a pugni un agente e fugge oltre confine
LIVE
CANTONE/CONFINE
2 gior
16

Ticinese prende a pugni un agente e fugge oltre confine

Le norme che entrano in vigore in Svizzera il 1° novembre
LIVE
SVIZZERA
3 gior
16

Le norme che entrano in vigore in Svizzera il 1° novembre

Tumore del pancreas, una nuova speranza arriva dal Ticino
LIVE
CANTONE
12 ore
13
72

Tumore del pancreas, una nuova speranza arriva dal Ticino

Anche se cambia l'ora non arrivano mai in ritardo
LIVE
CANTONE
2 gior
4
27

Anche se cambia l'ora non arrivano mai in ritardo

Un’avvocata per 30 franchi: ecco dove e come funziona
LIVE
LUGANO
3 gior
3
47

Un’avvocata per 30 franchi: ecco dove e come funziona

Proroga in scadenza per le auto con targhe ticinesi
LIVE
CAMPIONE D'ITALIA
12 ore
19
37

Proroga in scadenza per le auto con targhe ticinesi

«Sono rimasto sorpreso dalla telefonata dell'Ambrì»
LIVE
HCAP
3 gior
4
20

«Sono rimasto sorpreso dalla telefonata dell'Ambrì»

Maxi rissa, ad incastrarli le telecamere. Tra loro uno svizzero
LIVE
CAMPIONE D'ITALIA
2 gior
1
23

Maxi rissa, ad incastrarli le telecamere. Tra loro uno svizzero

«Ecco come ce le procuriamo»
LIVE
ZURIGO
2 gior
1
38

«Ecco come ce le procuriamo»

Doveva solo fare una retro per papà, 15enne entra con l'Audi in una panetteria
LIVE
LUCERNA
2 gior

Doveva solo fare una retro per papà, 15enne entra con l'Audi in una panetteria

In fiamme il «Nido dell'Aquila» di Hitler: fermato un motociclista
LIVE
GERMANIA
1 gior
2
70

In fiamme il «Nido dell'Aquila» di Hitler: fermato un motociclista

Un frontaliere su due pensa di essere pagato meno dei colleghi svizzeri
LIVE
CONFINE
1 gior
161
285

Un frontaliere su due pensa di essere pagato meno dei colleghi svizzeri

«Lara era divisiva, ma coraggiosa. Mi è sempre piaciuto che dicesse ciò che pensava»
LIVE
SCI ALPINO
2 gior
2
20

«Lara era divisiva, ma coraggiosa. Mi è sempre piaciuto che dicesse ciò che pensava»

La bordata di Bordalás: «Il Lugano è una squadra paragonabile alla Serie B spagnola»
LIVE
CONFERENCE LEAGUE
2 gior
34
82

La bordata di Bordalás: «Il Lugano è una squadra paragonabile alla Serie B spagnola»

Raffreddore, Covid e influenza: cosa aspettarsi nelle prossime settimane
LIVE
SVIZZERA
12 ore
19
39

Raffreddore, Covid e influenza: cosa aspettarsi nelle prossime settimane

Sopravvissuta a due iniezioni letali: il caso Christa Pike scuote il mondo
LIVE
FOCUS
2 gior
12

Sopravvissuta a due iniezioni letali: il caso Christa Pike scuote il mondo

«Inaccettabile questo circuito»
LIVE
FORMULA 1
1 gior
4
10

«Inaccettabile questo circuito»

«Lascerò la finanza»
LIVE
CANTONE
3 gior

«Lascerò la finanza»

Aiuti sociali agli stranieri: «Abusi sotto controllo»
LIVE
LUGANO
1 gior
26
114

Aiuti sociali agli stranieri: «Abusi sotto controllo»

L'UDC candida Marchesi e Pamini
LIVE
CANTONALI 2027
1 gior
57
118

L'UDC candida Marchesi e Pamini

Grand Prix du Vin Suisse 2026: trionfo ticinese nella categoria Merlot
LIVE
CANTONE
1 gior
2
20

Grand Prix du Vin Suisse 2026: trionfo ticinese nella categoria Merlot

Legare le biciclette non basta più: selle, ruote e batterie sono i nuovi bersagli
LIVE
GINEVRA
2 gior
2
16

Legare le biciclette non basta più: selle, ruote e batterie sono i nuovi bersagli

Mezzo miliardo sul tavolo per il futuro di San Bernardino
LIVE
MESOCCO (GR)
2 gior
44

Mezzo miliardo sul tavolo per il futuro di San Bernardino

Auto si ribalta e finisce contro il muro di una casa a Solduno
LIVE
LOCARNO
2 gior
4
15

Auto si ribalta e finisce contro il muro di una casa a Solduno

Il numero è quello della Polizia di Lugano, ma è una truffa
LIVE
LUGANO
2 gior
7
34

Il numero è quello della Polizia di Lugano, ma è una truffa

«Le manifestazioni mi spaventano»
LIVE
SVIZZERA
1 gior
12
33

«Le manifestazioni mi spaventano»

Prima neve, chiusi in anticipo San Gottardo e San Bernardino
LIVE
SVIZZERA
2 gior
15

Prima neve, chiusi in anticipo San Gottardo e San Bernardino

I ladri colpiscono più spesso e portano via di più. E con il cambio dell'ora...
LIVE
SVIZZERA
2 gior
3
16

I ladri colpiscono più spesso e portano via di più. E con il cambio dell'ora...

ULTIME NOTIZIE SPORT
L'Inter ribalta la Fiorentina nel recupero e aggancia la Lazio in vetta
LIVE
SERIE A
13 min

L'Inter ribalta la Fiorentina nel recupero e aggancia la Lazio in vetta

Il Lugano Under 21 scappa, il Bellinzona lo riprende allo scadere
LIVE
PROMOTION LEAGUE
1 ora

Il Lugano Under 21 scappa, il Bellinzona lo riprende allo scadere

Lugano, un punto e diversi dubbi: anche Berna è amara
LIVE
HCL
4 ore
14
30

Lugano, un punto e diversi dubbi: anche Berna è amara

Il Lugano soffre ma sbanca anche Thun
LIVE
FCL
4 ore
15
50

Il Lugano soffre ma sbanca anche Thun

Stricker saluta il tennis e va in caserma
LIVE
TENNIS
6 ore
1
4

Stricker saluta il tennis e va in caserma

Pinheiro Braathen detta il ritmo, Meillard e Odermatt sono in scia
LIVE
SCI ALPINO
9 ore
3

Pinheiro Braathen detta il ritmo, Meillard e Odermatt sono in scia

Altro trionfo per Kevin Gilardoni: il Lamborghini Super Trofeo Europa è suo
LIVE
AUTOMOBILISMO
10 ore
2

Altro trionfo per Kevin Gilardoni: il Lamborghini Super Trofeo Europa è suo

Triste addio a Phillip Island: annullato il GP d'Australia
LIVE
MOTOGP
11 ore
10
10

Triste addio a Phillip Island: annullato il GP d'Australia

«Una vergogna assoluta»: Trump attacca LeBron James
LIVE
NBA
13 ore
8
38

«Una vergogna assoluta»: Trump attacca LeBron James

Antonelli si prende la pole e va a caccia del sogno Mondiale
LIVE
FORMULA 1
21 ore
9

Antonelli si prende la pole e va a caccia del sogno Mondiale