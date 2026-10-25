Odermatt ne è convinto: «Sarà una sfida a tre fino alla fine»
Braathen, Meillard e il campione nidvaldese hanno monopolizzato il podio di Sölden. Saranno loro a contendersi anche la Coppa del Mondo generale a fine stagione?
Braathen, Meillard e il campione nidvaldese hanno monopolizzato il podio di Sölden. Saranno loro a contendersi anche la Coppa del Mondo generale a fine stagione?
SÖLDEN - La stagione della Coppa del Mondo di sci alpino si apre con due svizzeri sul podio. Nello slalom gigante di Sölden, Loïc Meillard conquista il secondo posto, mentre Marco Odermatt chiude terzo, a un solo centesimo dal connazionale. A imporsi è però il brasiliano Lucas Pinheiro Braathen. Un risultato che potrebbe rappresentare il primo capitolo di una (lunga) sfida a tre per la conquista della Coppa del Mondo generale.
Per Meillard si tratta di un risultato particolarmente significativo. In passato, infatti, il ghiacciaio del Rettenbach non gli aveva mai regalato grandi soddisfazioni. «Finora qui non ha mai funzionato e ogni volta dovevo trovare una soluzione per l'anno successivo. Bello che ora abbia funzionato. Ma "sollevato" forse è una parola troppo grande», ha commentato il vallesano dopo il suo primo podio a Sölden.
«So che sta andando bene»
Tradizionalmente abituato a crescere nel corso della stagione, Meillard ha questa volta iniziato subito con un piazzamento di prestigio. Un segnale incoraggiante in vista dei prossimi appuntamenti. «Sicuramente nelle prossime settimane sarà più facile. So che sta andando bene e non devo ricominciare da zero», ha spiegato. Anche Odermatt può guardare con soddisfazione al risultato, nonostante abbia mancato quella che sarebbe stata la sua quarta vittoria a Sölden. Il 29enne aveva infatti annunciato di voler affrontare la gara soprattutto come un test per valutare la propria condizione mentale.
«Il brivido l'ho sentito solo stamattina durante la ricognizione, ma poi mi sono davvero goduto la gara», ha raccontato Odermatt. Il campione svizzero ha ammesso di non essere riuscito a trovare immediatamente la giusta aggressività: «La prima manche mi è sembrata una discesa solida, ma sicuramente non di più». Quarto dopo la prima prova, è riuscito a risalire fino al terzo posto grazie a un miglioramento nella seconda. «Si è visto che senza questo attacco, al momento, semplicemente non basta più. Il livello è davvero molto alto».
Antipasto della lotta per la Coppa?
Alla vigilia della gara, Braathen aveva dichiarato di avere concrete possibilità di strappare a Odermatt la Coppa del Mondo generale. La vittoria di Sölden sembra confermare le sue ambizioni. Ma anche Meillard potrebbe inserirsi nella corsa al titolo. Interrogato sulla possibilità che il podio austriaco anticipi quello della classifica generale a fine stagione, Odermatt ha risposto senza esitazioni: «Sì, è sicuramente così». Più prudente Meillard: «La Coppa del Mondo generale è ancora lontana. Credo che semplicemente dimostri che noi tre siamo pronti ad attaccare. Non vedo l'ora».
Il calendario potrebbe intanto favorire Meillard nella prima fase della stagione. Il vallesano avrà infatti l'opportunità di conquistare altri punti nei due slalom di Levi e Gurgl, mentre Odermatt dovrà attendere la fine di novembre per tornare in gara. Il suo prossimo appuntamento è fissato per il 28 novembre, quando a Copper Mountain, negli Stati Uniti, si disputerà un Super-G. La battaglia per la Coppa del Mondo generale è appena cominciata.