Odermatt ne è convinto: «Sarà una sfida a tre fino alla fine»

«So che sta andando bene»

Tradizionalmente abituato a crescere nel corso della stagione, Meillard ha questa volta iniziato subito con un piazzamento di prestigio. Un segnale incoraggiante in vista dei prossimi appuntamenti. «Sicuramente nelle prossime settimane sarà più facile. So che sta andando bene e non devo ricominciare da zero», ha spiegato. Anche Odermatt può guardare con soddisfazione al risultato, nonostante abbia mancato quella che sarebbe stata la sua quarta vittoria a Sölden. Il 29enne aveva infatti annunciato di voler affrontare la gara soprattutto come un test per valutare la propria condizione mentale.

«Il brivido l'ho sentito solo stamattina durante la ricognizione, ma poi mi sono davvero goduto la gara», ha raccontato Odermatt. Il campione svizzero ha ammesso di non essere riuscito a trovare immediatamente la giusta aggressività: «La prima manche mi è sembrata una discesa solida, ma sicuramente non di più». Quarto dopo la prima prova, è riuscito a risalire fino al terzo posto grazie a un miglioramento nella seconda. «Si è visto che senza questo attacco, al momento, semplicemente non basta più. Il livello è davvero molto alto».