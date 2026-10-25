Antonelli si prende la pole e va a caccia del sogno Mondiale
Il giovane pilota italiano potrebbe già chiudere la pendenza nel Gran Premio degli Stati Uniti di domani.
AUSTIN - Kimi Antonelli vola ad Austin, conquista la pole position e punta dritto al titolo mondiale. Nel GP degli Stati Uniti, il talento italiano della Mercedes partirà davanti a tutti, con il primo match point iridato a disposizione. Per laurearsi campione del mondo già domenica, però, non gli basterà vincere: serviranno anche risultati favorevoli dagli avversari, a cominciare dal compagno di squadra George Russell, che scatterà dalla sesta posizione.
A complicare i piani di Antonelli ci proveranno soprattutto le due Red Bull di Max Verstappen e Isack Hadjar, rispettivamente secondo e terzo in griglia. Subito dietro le Ferrari, con Charles Leclerc quarto davanti al compagno Lewis Hamilton, quinto.
Più complicata la situazione delle McLaren: Oscar Piastri partirà settimo, mentre Lando Norris scatterà dall'ottava posizione dopo la cancellazione del suo ultimo giro. Nel diciottesimo appuntamento della stagione, Antonelli avrà così una grande occasione per avvicinarsi al sogno mondiale. O, con la giusta combinazione di risultati, trasformarlo già in realtà. L'appuntamento con la storia è per domani sera alle 21.00.