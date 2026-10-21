Quanta carne di vitello c'è nel Bratwurst? L'indagine che potrebbe sorprendere

Le sorprese non riguardano solo i bratwurst

Il bratwurst, però, non è l'unico alimento a riservare sorprese. L'indagine delle organizzazioni per la tutela dei consumatori ha passato al setaccio altre cinque categorie di prodotti: ragù alla bolognese, crocchette di pollo (i cosiddetti «nuggets»), bastoncini di pesce, prosciutto per pizza e tortellini.

Anche in questi casi, le differenze nella quantità di carne sono tutt'altro che trascurabili. Nei nuggets di Prix Garantie e M-Budget, per esempio, la percentuale di carne di pollo raggiunge il 67%, mentre in quelli del marchio Findus si ferma al 46%. Il resto è costituito da una lunga lista di ingredienti, tra cui farina di frumento, olio di colza, spezie, sale, agenti lievitanti e amidi.