SAN GALLO
Trovata senza sensi vicino a una scalinata: morta una ventenne
Inutili i tentativi di rianimazione. L'identità della ragazza e le cause del decesso sono ancora da chiarire.
Polizia cantonale di San Gallo
Fonte Polizia cantonale di San Gallo
Trovata senza sensi vicino a una scalinata: morta una ventenne
Inutili i tentativi di rianimazione. L'identità della ragazza e le cause del decesso sono ancora da chiarire.
SAN GALLO - Una ragazza di 20 anni è stata trovata priva di sensi mercoledì mattina nei pressi di una scalinata pubblica a San Gallo. Nonostante i tentativi di rianimazione da parte dei soccorritori, è deceduta sul posto.
L'allarme è scattato poco prima delle 6.45, quando la centrale operativa della Polizia cantonale ha ricevuto una segnalazione riguardante una donna riversa a terra nei pressi della scalinata Pestalozzi.
I soccorritori sono giunti sul posto nel giro di pochi minuti e hanno immediatamente avviato le manovre di rianimazione. Ogni tentativo di salvarle la vita si è però rivelato vano.
La polizia cantonale di San Gallo ha aperto un'indagine per chiarire le circostanze del decesso, al momento sconosciute.
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