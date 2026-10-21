Armerie prese ancora d'assalto: in manette due giovanissimi

MORGES - Due giovani di 14 e 19 anni sono stati arrestati dalla Polizia cantonale vodese in relazione a una serie di effrazioni ai danni di armerie a Morges e Bière, nel Canton Vaud. Negli ultimi giorni, diversi malviventi hanno preso di mira i negozi, riuscendo in un caso a impossessarsi di alcune armi. Come comunicato mercoledì dalla polizia, il Ministero pubblico e il Tribunale dei minorenni hanno aperto due procedimenti penali. Per entrambi gli indagati è stata richiesta la carcerazione preventiva.