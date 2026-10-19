«Non chiamatele cavie umane»

Può spiegare in modo semplice le diverse fasi della sperimentazione?

«La fase 1 è la prima sperimentazione dopo la ricerca di laboratorio e quella preclinica sugli animali. In questa fase si lavora con numeri relativamente piccoli, per esempio 20, 30 o 40 soggetti, e l'attenzione è concentrata in particolare sulla sicurezza. Nella fase 2 il prodotto ha già superato la fase 1 e viene studiato sui pazienti. Si verifica se è efficace, quanto lo è e come si confronta con la terapia standard disponibile. Si può arrivare, in questa fase, a un centinaio di partecipanti. La fase 3 è invece quella confermatoria su popolazioni molto più ampie, nell'ordine delle centinaia di persone, e verifica ulteriormente sicurezza ed efficacia. Noi siamo un gruppo relativamente piccolo e ci occupiamo quasi esclusivamente della fase 1 e 2. Gli studi di fase 3 sono normalmente gestiti da organizzazioni più grandi e possono coinvolgere decine di centri nel mondo».