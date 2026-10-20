Torna la Sagra della zucca
Un ricco programma di laboratori, show, gare di zucche e piatti tipici anima il prossimo weekend a Castel San Pietro.
Un ricco programma di laboratori, show, gare di zucche e piatti tipici anima il prossimo weekend a Castel San Pietro.
CASTEL SAN PIETRO - Una zucca gigante da 461 chili, specialità gastronomiche, mercatini, spettacoli e attività per tutta la famiglia. Sabato 24 e domenica 25 ottobre torna a Castel San Pietro la Sagra della zucca, giunta alla tredicesima edizione. La manifestazione si svolgerà al centro scolastico e alla fattoria dell'Istituto Sant'Angelo di Loverciano.
Tra le attrazioni principali ci sarà una zucca da record del peso di 470 chilogrammi, che i visitatori potranno ammirare e fotografare. Spazio anche alle zucche più curiose e originali, che si contenderanno il titolo di «Zucca Regina» attraverso una votazione del pubblico.
Il programma di sabato - La festa prenderà il via sabato alle 14 con l'apertura del mercatino, dove sarà possibile acquistare prodotti locali, specialità gastronomiche e oggetti di artigianato. Nel pomeriggio sono previsti laboratori di intaglio delle zucche, attività creative per bambini, spettacoli, gonfiabili e truccabimbi.
Alle 15 si terrà una dimostrazione di agility con i cani dell'Associazione Amici a 6 zampe. Alle 16 tornerà invece l'esibizione dei parapendisti guidati da Tennesse Caldelari, che tenteranno di centrare un bersaglio con piccole zucche, poi regalate al pubblico. Alle 17 Tiziano Pedrinis, esperto della trasmissione «L'Ora della terra», parlerà della coltivazione della zucca.
Domenica tra musica e gastronomia - Il mercatino riaprirà domenica alle 9.30. Alle 11 è prevista una degustazione dei vini della Cantina Tagliabue di Salorino, seguita dall'esibizione dei corni delle Alpi del Gruppo Quartieri alti.
A mezzogiorno spazio ai piatti a base di zucca preparati dal Grotto San Martino di Mendrisio, accompagnati dalla musica del duo Lorenza&Francesco. Alle 15 lo chef Matteo Duma del Ristorante Essenziale di Mendrisio proporrà una dimostrazione culinaria.
Durante le due giornate si potranno gustare numerose specialità a base di zucca: dalla minestra alle lasagne, passando per formaggi, dolci, gelati e persino birra.
Il concorso e la solidarietà - Domenica alle 16.15 sarà proclamata la «Zucca Regina», scelta dal pubblico tra gli esemplari più originali. Chi desidera partecipare al concorso potrà consegnare la propria zucca sabato entro le 14.
La manifestazione si svolgerà con qualsiasi tempo, grazie agli spazi coperti disponibili. L'intero ricavato sarà devoluto in beneficenza.