Torna la Sagra della zucca

Il programma di sabato - La festa prenderà il via sabato alle 14 con l'apertura del mercatino, dove sarà possibile acquistare prodotti locali, specialità gastronomiche e oggetti di artigianato. Nel pomeriggio sono previsti laboratori di intaglio delle zucche, attività creative per bambini, spettacoli, gonfiabili e truccabimbi.

Alle 15 si terrà una dimostrazione di agility con i cani dell'Associazione Amici a 6 zampe. Alle 16 tornerà invece l'esibizione dei parapendisti guidati da Tennesse Caldelari, che tenteranno di centrare un bersaglio con piccole zucche, poi regalate al pubblico. Alle 17 Tiziano Pedrinis, esperto della trasmissione «L'Ora della terra», parlerà della coltivazione della zucca.