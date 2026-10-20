«Battiato? La sua voce cura l'anima»

Torniamo al racconto che ci ha fatto Destrieri e a quei sette anni ticinesi, che hanno segnato il debutto della sua professione nella musica. «Ho compiuto vent'anni in Svizzera, proprio ad Airolo», racconta. Era il 1971. Arrivato in Ticino per sostituire un musicista, si ritrovò a suonare tutte le sere nel dancing di un albergo. «Pensavo fosse una data, invece sono rimasto un mese. In Italia suonavo il sabato, la domenica e qualche giorno in settimana. In Svizzera, invece, tutte le sere. La professione dell'organista ho iniziato a farla lì». All'epoca, precisa, il termine "tastierista" non era ancora d'uso comune. Il suo Hammond, acquistato in Svizzera e a lungo desiderato, attirò alcuni ragazzi di Airolo che cominciarono a presentarsi ogni sera nel locale. «Nacque subito una simpatia incredibile tra noi».

Nascono i Quadro d'Autore

Da quell'incontro presero forma i Quadro d'Autore, gruppo orientato verso il progressive e destinato a esibirsi in varie località svizzere, tra cui St. Moritz. La formazione comprendeva Valerio Panzera alla batteria, Nicola Castelli alla chitarra e Mario Spizzi. Panzera, ricorda Filippo, era fratello di Fiorenzo Panzera, noto per avere giocato nell'Ambrì. Valerio è morto alcuni anni fa e proprio in occasione del suo funerale, a Bellinzona, il tastierista rivide Castelli. Spizzi, originario di Airolo, si trasferì successivamente a Zurigo.