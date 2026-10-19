La scelta di Valentina: cede il suo nightclub

Sempre sui social hai raccontato storie bizzarre: come quella di un cliente fidanzatosi con due ragazze del tuo locale. Ci sono aneddoti particolari che porti nel cuore?

«Una sera un cliente era assolutamente convinto di potere uscire dal locale passando dal calorifero. Non dalla porta, non da un’uscita di sicurezza ma proprio dal calorifero. Continuava a cercare di capire da che parte si aprisse e a spiegare con grande convinzione che quella fosse la strada giusta per uscire. La cosa più divertente era la serietà con cui portava avanti la sua teoria, mentre noi cercavamo delicatamente di convincerlo che forse era meglio utilizzare l’uscita tradizionale. Ricordo inoltre con tenerezza la scena di una ragazza che aveva appena iniziato a lavorare da noi. Appena arrivata mi ha chiesto, serissima: “Ma di quante ore devo mettere indietro l’orologio, visto che siamo in Svizzera?”. Lì ho capito che, per qualcuno, attraversare il confine era praticamente come cambiare continente».

Torniamo alla fine del 2021. La scelta di gestire un nightclub ha sollevato pregiudizi nei tuoi confronti?

«Io ho sempre cercato di vivere questa esperienza con naturalezza e professionalità. Chi conosce il Lux sa quanto lavoro ci sia dietro e quanto per me fosse importante creare un ambiente piacevole e rispettoso. Alla fine credo che i risultati, la continuità e soprattutto l’affetto della clientela abbiano parlato per noi».