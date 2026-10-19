Il Centro presenta i candidati al Municipio e al Consiglio scolastico
Tra conferme e novità, il Centro punta sull’esperienza e l’apporto di Alberta Cereghetti per rafforzare la squadra a Mesocco.
Tra conferme e novità, il Centro punta sull’esperienza e l’apporto di Alberta Cereghetti per rafforzare la squadra a Mesocco.
MESOCCO - Il Centro ha presentato i propri candidati alle elezioni comunali di Mesocco. Per il Municipio punta sulla riconferma degli uscenti Christian Blumenthal e Pascal Barella, affiancati da Alberta Cereghetti. Per il Consiglio scolastico sostiene invece la rielezione dell'uscente Karin Bruni.
La novità è dunque la candidatura di Alberta Cereghetti, conosciuta per il suo legame con la comunità locale e forte di un percorso professionale che l'ha portata a partecipare anche a importanti progetti nazionali.
Un percorso tra territorio e grandi progetti
Dopo gli inizi all'Ente turistico di San Bernardino, il diploma di commercio e un soggiorno di studio in Australia, Cereghetti ha lavorato all'agenzia ÖKK di Mesocco e alla centrale della Polizia cantonale a San Bernardino.
Ha poi maturato esperienza nella progettazione e gestione di grandi opere presso lo studio d'ingegneria Edy Toscano SA, tra Mesocco e Sigirino, prima di trascorrere due anni alla SUPSI come assistente della direttrice del Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale.
Successivamente, in AlpTransit San Gottardo SA, si è occupata di comunicazione e organizzazione di eventi, partecipando al comitato organizzativo delle inaugurazioni delle gallerie di base del San Gottardo (2016) e del Ceneri (2020), sotto la supervisione dell'Ufficio federale dei trasporti.
Ha inoltre contribuito alla nascita del Parco Val Calanca, primo parco naturale regionale della Svizzera italiana, approfondendo gli strumenti di sostegno cantonali e federali allo sviluppo delle regioni di montagna. Oggi gestisce insieme alla sorella l'impresa fondata dal nonno.
Le motivazioni della candidatura
Secondo Il Centro, queste esperienze le hanno permesso di sviluppare competenze nell'organizzazione, nella pianificazione, nell'ascolto e nella gestione di situazioni complesse, oltre alla capacità di confrontarsi con interlocutori diversi.
Il principio alla base della sua candidatura è «ascoltare, capire e poi agire». Cereghetti intende mettere le proprie competenze al servizio di Mesocco, contribuendo a un Municipio capace di dialogare con la popolazione, spiegare le proprie scelte e tradurre gli obiettivi in risultati concreti.