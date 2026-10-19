Il Centro presenta i candidati al Municipio e al Consiglio scolastico

Un percorso tra territorio e grandi progetti

Dopo gli inizi all'Ente turistico di San Bernardino, il diploma di commercio e un soggiorno di studio in Australia, Cereghetti ha lavorato all'agenzia ÖKK di Mesocco e alla centrale della Polizia cantonale a San Bernardino.

Ha poi maturato esperienza nella progettazione e gestione di grandi opere presso lo studio d'ingegneria Edy Toscano SA, tra Mesocco e Sigirino, prima di trascorrere due anni alla SUPSI come assistente della direttrice del Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale.