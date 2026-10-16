C'è una criminalità che non compare nei dati ufficiali

LUGANO - Quante aggressioni, molestie e altri reati commessi a Lugano non vengono mai denunciati alla polizia? E quanto è attendibile la fotografia della sicurezza cittadina che emerge dalle statistiche ufficiali? Il Municipio riconosce che i dati di polizia non raccontano l'intero fenomeno e apre alla possibilità di realizzare una nuova indagine per misurare il cosiddetto «numero oscuro» della criminalità.