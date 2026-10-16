Lugano paga, i vantaggi sono per tutti. E ora c'è chi vuole vederci chiaro

Servizi per tutti, costi soprattutto per Lugano

Al centro dell'atto parlamentare c'è il ruolo di Lugano quale polo di riferimento per l'intero comprensorio. Strutture sportive e culturali, trasporti pubblici, spazi di aggregazione e servizi alla popolazione sono utilizzati non soltanto dai residenti, ma anche da numerosi cittadini dei comuni vicini.

Secondo i firmatari, queste prestazioni comportano investimenti e costi di gestione importanti, sostenuti prevalentemente dalle finanze cittadine. A ciò si aggiunge il fatto che, per alcuni servizi, le tariffe non prevedono distinzioni tra residenti e utenti provenienti da altri comuni, che possono quindi usufruirne alle stesse condizioni.