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Nuove leve per il futuro: AM Suisse Ticino celebra i diplomati

Premiati i giovani professionisti del settore metalmeccanico e agricolo in una cerimonia ricca di riconoscimenti a Gordola.
Nuove leve per il futuro: AM Suisse Ticino celebra i diplomati
I diplomati 2026 durante la cerimonia di AM Suisse Ticino. Foto Garbani SA.
di Redazione
Nuove leve per il futuro: AM Suisse Ticino celebra i diplomati
Premiati i giovani professionisti del settore metalmeccanico e agricolo in una cerimonia ricca di riconoscimenti a Gordola.

GORDOLA - Una serata dedicata ai giovani professionisti che hanno concluso con successo il loro percorso di formazione. Il 13 ottobre, a Gordola, AM Suisse Ticino ha celebrato i diplomati 2026 nelle professioni delle metalcostruzioni e della tecnica agricola, alla presenza di numerosi ospiti e autorità.

La cerimonia, animata da Edy Pedrini, ha visto il presidente di AM Suisse Ticino, Fabio Cameroni, premiare i giovani che hanno ottenuto l'Attestato federale di capacità (AFC) o il Certificato federale di formazione pratica (CFP), riconoscendo l'impegno dimostrato durante gli anni di apprendistato.

I migliori risultati
Tra i diplomati che si sono distinti per i risultati ottenuti figura Nedy Schöni, aiuto metalcostruttore CFP, che ha concluso la formazione con una media del 5.0.

Nella categoria dei metalcostruttori AFC, Filippo Gelmini e Daniele Marenghi hanno entrambi raggiunto una media del 5.1. Tra i candidati che hanno sostenuto la procedura di qualificazione secondo l'articolo 33 si è invece distinto Andrea Vezzoli, disegnatore metalcostruttore AFC, con una media del 5.0.

Un investimento nelle nuove generazioni
Il conseguimento del diploma rappresenta il traguardo di un percorso formativo che combina esperienza pratica in azienda, insegnamento nella scuola professionale e corsi interaziendali.

La serata è stata anche l'occasione per riconoscere il ruolo delle aziende formatrici, che accompagnano gli apprendisti durante il loro percorso e investono nella preparazione di nuovi professionisti. Un impegno che contribuisce al ricambio generazionale e al mantenimento di competenze qualificate nel settore delle metalcostruzioni e della tecnica agricola sul territorio ticinese.

Aiuto metalcostruttore CFP
Mohamed Fofana, Massagno - Alu Project SA.

Costruttore d'impianti e d'apparecchi
Kevin Jovanov, Gordola - Linnea SA.

Disegnatori metalcostruttori AFC
Paolo Mazzoleni, Cadempino - Maturi &amp; Sampietro SA.
Marco Musio, Lugano - BTF Costruzioni Metalliche SA.

Meccanici macchine agricole AFC
Jeremy Bossi, Ascona - Officina Patocchi Sagl.
Marko Corpataux, Grancia - S. Morisoli &amp; Figli SA.
Giulio Martinoni, Aurigeno - Geniomeccanica SA.

Meccanici macchine edili AFC
Erik Müller, Davesco-Soragno - Otto Scerri SA.

Metalcostruttori AFC - costruzioni in acciaio
Noah De Girolami, Cugnasco - Officine Ghidoni SA.

Metalcostruttori AFC - metalcostruzione
Andrés Di Penta, Riazzino - Hutch Design Sagl.
Remì Ferroni, Losone - Döring Metalcostruzioni.
Ivo Majic, Locarno - Asco-fer SA.
Kilian Mantegazzi, Rivera - Maturi & Sampietro SA.
Kevin Melloni, Faido - Solari Elvezio SA.
Nicola Scavo, Pregassona - Schenini SA.
Ahmad Tajik, S. Antonino - Vistec SA.
Robert Ioan Tolontan, Sementina - BredoBau - Curvotecnica SA.
Ghirmawi Tsegezab, Canobbio - Alu Project SA.

AFC secondo l'art. 33
Disegnatori metalcostruttori AFC: Andrea Vezzoli, Serena Ciocca e Michele Ravazzani. Metalcostruttori AFC: Abraham Okube, Mortaza Saifollahi e Vito Talarico. Percorso formativo secondo l'art. 33.

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