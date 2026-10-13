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Un incidente nella Vedeggio-Cassarate ha mandato in tilt il traffico

La circolazione è gradualmente ritornata alla normalità
Un incidente nella Vedeggio-Cassarate ha mandato in tilt il traffico
LETTORE TIO.CH
di Cronaca Ticino
Un incidente nella Vedeggio-Cassarate ha mandato in tilt il traffico
La circolazione è gradualmente ritornata alla normalità

LUGANO - Un incidente si è verificato intorno alle 17.15 all'interno della galleria Vedeggio-Cassarate, in direzione di Lugano. Come testimonia la fotografia arrivata in redazione, una vettura è ferma e gli occupanti sono scesi e si trovano a bordo strada. Non è al momento chiara la presenza di feriti.

Complice l'ora di punta, il sinistro ha mandato in tilt la circolazione nell'area limitrofa all'uscita autostradale di Lugano-Nord. Il tunnel è stato chiuso e ai due portali si è formato un serpentone di vetture incolonnate. Con il passare dei minuti, le ripercussioni dell'incidente si stanno facendo sentire sempre più verso il centro di Lugano. La circolazione in città è molto difficoltosa, se non addirittura paralizzata in alcuni tratti.

Intorno alle 17.55 la galleria è stata riaperta e la circolazione è diventata più scorrevole, a partire dalla zona di Lugano-Nord. Intorno alle 18.30 la situazione è tornata a essere più o meno simile a quella di un qualunque giorno feriale.

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