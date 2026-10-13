Un incidente nella Vedeggio-Cassarate ha mandato in tilt il traffico

Complice l'ora di punta, il sinistro ha mandato in tilt la circolazione nell'area limitrofa all'uscita autostradale di Lugano-Nord. Il tunnel è stato chiuso e ai due portali si è formato un serpentone di vetture incolonnate. Con il passare dei minuti, le ripercussioni dell'incidente si stanno facendo sentire sempre più verso il centro di Lugano. La circolazione in città è molto difficoltosa, se non addirittura paralizzata in alcuni tratti.

Intorno alle 17.55 la galleria è stata riaperta e la circolazione è diventata più scorrevole, a partire dalla zona di Lugano-Nord. Intorno alle 18.30 la situazione è tornata a essere più o meno simile a quella di un qualunque giorno feriale.