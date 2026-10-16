C'è un angolo di Ceresio pieno di una strana schiuma

«Notiamo questa sostanza da circa un paio di mesi – aggiunge un'altra persona che frequenta le rive della regione –. Pare arrivare dalla sponda opposta del lago. Ma non ne siamo sicuri. Non abbiamo molte informazioni in merito. Di certo siamo un pochino allarmati, non è normale quello che sta capitando».

Diverse segnalazioni

A questo punto ci rivolgiamo al Dipartimento del territorio per avere qualche informazione in più e per capire se gli esperti sono al corrente della situazione specifica. La questione non trova impreparato Nicola Solcà, capo della Sezione cantonale della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo. Anzi. «Nel corrente mese di ottobre – conferma a tio.ch – abbiamo ricevuto diverse segnalazioni sulla presenza di schiume nel lago Ceresio».