MONTECENERI
Auto in fiamme sull'A2, disagi in direzione sud
Chiusa la corsia di destra dall'uscita della galleria del Ceneri.
Auto in fiamme sull'A2, disagi in direzione sud
Lettore
Auto in fiamme sull'A2, disagi in direzione sud
0 / 3
Auto in fiamme sull'A2, disagi in direzione sud
Chiusa la corsia di destra dall'uscita della galleria del Ceneri.
Auto in fiamme sull'A2, disagi in direzione sud
Chiusa la corsia di destra dall'uscita della galleria del Ceneri.
MONTECENERI - Attenzione per chi percorre l'A2 in direzione sud. Come mostra una foto inviata da un lettore, un veicolo è in fiamme all'uscita della galleria del Monte Ceneri, verso Lugano.
Il TCS segnala disagi al traffico e la chiusura della corsia di destra. Al momento non sono note le cause dell'incendio, né se vi siano feriti o intossicati.
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
ULTIME NOTIZIE TICINO