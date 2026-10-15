Ritrovata la 19enne scomparsa

LUGANO - È stata rintracciata la 19enne di Vacallo scomparsa lo scorso 10 ottobre. Stando a quanto riferito dalla Polizia cantonale è stata ritrovata nel Luganese ed è quindi stato revocato l'avviso di scomparsa. La polizia aggiunge che non verranno rilasciate ulteriori informazioni in merito alla fattispecie.