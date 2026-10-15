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Ritrovata la 19enne scomparsa
Stando alla polizia è stata rintracciata nel Luganese
Archivio TiPress
Fonte Polizia cantonale
Ritrovata la 19enne scomparsa
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Ritrovata la 19enne scomparsa
Stando alla polizia è stata rintracciata nel Luganese
Ritrovata la 19enne scomparsa
Stando alla polizia è stata rintracciata nel Luganese
LUGANO - È stata rintracciata la 19enne di Vacallo scomparsa lo scorso 10 ottobre. Stando a quanto riferito dalla Polizia cantonale è stata ritrovata nel Luganese ed è quindi stato revocato l'avviso di scomparsa. La polizia aggiunge che non verranno rilasciate ulteriori informazioni in merito alla fattispecie.
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