Consegnati i diplomi del CISA: ecco tutti i diplomati del 2026

LOCARNO - Si è svolta mercoledì 14 ottobre, al GranRex Auditorium di Locarno, la cerimonia di consegna dei diplomi 2026 del Conservatorio Internazionale di Scienze Audiovisive (CISA). La serata si è aperta con i saluti della municipale Nancy Lunghi, del presidente del CISA Lorenzo Sganzini e del direttore Marco Poloni.