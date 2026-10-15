Consegnati i diplomi del CISA: ecco tutti i diplomati del 2026
Un totale di 35 studenti ha completato il percorso formativo, ricevendo il diploma nelle diverse specializzazioni di design visivo e cinematografia.
Un totale di 35 studenti ha completato il percorso formativo, ricevendo il diploma nelle diverse specializzazioni di design visivo e cinematografia.
LOCARNO - Si è svolta mercoledì 14 ottobre, al GranRex Auditorium di Locarno, la cerimonia di consegna dei diplomi 2026 del Conservatorio Internazionale di Scienze Audiovisive (CISA). La serata si è aperta con i saluti della municipale Nancy Lunghi, del presidente del CISA Lorenzo Sganzini e del direttore Marco Poloni.
In totale sono 35 gli studenti che hanno concluso il proprio percorso formativo, ottenendo un diploma nei settori del design visivo e della cinematografia, con diverse specializzazioni.
I diplomi in Design visivo
Il titolo di Designer dipl. SSS Design visivo, approfondimento Film è stato conferito a 19 studenti: Anna Angelini, Aurora Belmonte, Martina Di Pietro, Davide Gaudenzi, Chiara Genesini, Valentina Ghirlanda, Matteo Gozzi, Alexie Guélat, Iris Habermacher, Alessandro Lo Fiego, Gabriele Lusiani, Emma Mainoli Baldessari, Tommaso Marchisio, Giorgio Notaro, Nicolò Sannino, Elia Sardu, Samanta Storni, Federico Zanetti e Riccardo Zoni.
I diplomi in Cinematografia
Sono invece 16 i neo-diplomati che hanno conseguito il titolo di Cineasta cinetelevisivo dipl. SPD SSS, suddivisi in quattro specializzazioni.
Per la Regia hanno ottenuto il diploma Diego Di Fiore, Stella Puddu e Leonardo Alessandro Saldarini.
Nell'ambito del Montaggio e Post-produzione si sono diplomati Martina Agueci, Dayan Aliprandi, Matteo Bertagnon, Marilena La Luna e Lao Solari Nascimento.
Per la specializzazione in Fotografia cinetelevisiva hanno ricevuto il diploma Daveiba Cepeda, Tommaso Margarini e Veronica Valerio.
Infine, il titolo con specializzazione in Producer creativo e scrittura cinetelevisiva è stato assegnato a Gaia Shannon Galimberti, Alberto Meroni, Mateusz Karol Michieletti, Enea Solcà e Oliviero Willimann.
La cerimonia è proseguita con la proiezione di alcuni cortometraggi realizzati dai neo-diplomati, offrendo al pubblico l'occasione di conoscere una parte dei loro lavori. A chiudere la serata, un momento di festa.