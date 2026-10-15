Incendi, ordine pubblico e maltempo: in 80 per la gestione delle emergenze

L'obiettivo è rafforzare la capacità di risposta alle emergenze complesse, quelle che richiedono l'intervento simultaneo di più servizi. Attraverso simulazioni pratiche, i partecipanti si sono allenati a valutare rapidamente le situazioni, prendere decisioni, coordinare gli interventi e applicare procedure operative comuni.

Alle esercitazioni hanno preso parte responsabili della Polizia, dei Corpi pompieri e dei Servizi autoambulanza, affiancati da quadri della Protezione civile e specialisti dei Servizi tecnici cantonali.