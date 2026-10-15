Da Verscio a Cavigliano, la Posta trasloca

La soluzione è stata concordata con le autorità comunali, che accolgono favorevolmente il mantenimento dei servizi postali sul territorio, pur riconoscendo una riduzione delle prestazioni rispetto allo sportello attuale. «Per il Municipio era fondamentale che sul comprensorio delle Terre di Pedemonte fosse ancora possibile svolgere le attività che prima venivano svolte allo sportello di Verscio», afferma il sindaco Giotto Gobbi. «Sebbene i servizi offerti dalla filiale in partenariato siano leggermente minori crediamo che la soluzione trovata, che coinvolge un’attività commerciale già attiva sul territorio, sia un buon compromesso per i cittadini».

Thomas Baur, responsabile RetePostale e vicedirettore generale della Posta, sottolinea la necessità di adattare l'offerta ai cambiamenti nelle abitudini della popolazione. «Le aspettative della nostra clientela cambiano, dall’adolescente fino alla pensionata. Proprio per questo è fondamentale restare al passo con i tempi e sviluppare continuamente le nostre offerte. Insieme al negozio Al Centro abbiamo trovato una soluzione interessante sul posto e la popolazione beneficia di orari di apertura più lunghi». Baur evidenzia inoltre la collaborazione con le autorità locali: «Lo scambio con il Comune è stato costruttivo. Sono lieto che insieme abbiamo trovato una soluzione per garantire anche in futuro l’offerta postale nelle Terre di Pedemonte».