Da Verscio a Cavigliano, la Posta trasloca
Dal 18 gennaio 2027 i servizi postali saranno disponibili presso il negozio Al Centro
TERRE DI PEDEMONTE - Cambia l'offerta postale nelle Terre di Pedemonte. Dal 18 gennaio 2027, i servizi finora disponibili allo sportello di Verscio saranno trasferiti al negozio Al Centro di Cavigliano, dove verrà attivata una filiale in partenariato.
Nel negozio di Cavigliano sarà possibile impostare lettere e pacchi destinati alla Svizzera e all'estero, ritirare invii postali ed effettuare pagamenti con carta di debito. Per le piccole e medie imprese e per i Comuni sarà inoltre possibile effettuare invii in grandi quantità, fino a 350 lettere.
La soluzione è stata concordata con le autorità comunali, che accolgono favorevolmente il mantenimento dei servizi postali sul territorio, pur riconoscendo una riduzione delle prestazioni rispetto allo sportello attuale. «Per il Municipio era fondamentale che sul comprensorio delle Terre di Pedemonte fosse ancora possibile svolgere le attività che prima venivano svolte allo sportello di Verscio», afferma il sindaco Giotto Gobbi. «Sebbene i servizi offerti dalla filiale in partenariato siano leggermente minori crediamo che la soluzione trovata, che coinvolge un’attività commerciale già attiva sul territorio, sia un buon compromesso per i cittadini».
Thomas Baur, responsabile RetePostale e vicedirettore generale della Posta, sottolinea la necessità di adattare l'offerta ai cambiamenti nelle abitudini della popolazione. «Le aspettative della nostra clientela cambiano, dall’adolescente fino alla pensionata. Proprio per questo è fondamentale restare al passo con i tempi e sviluppare continuamente le nostre offerte. Insieme al negozio Al Centro abbiamo trovato una soluzione interessante sul posto e la popolazione beneficia di orari di apertura più lunghi». Baur evidenzia inoltre la collaborazione con le autorità locali: «Lo scambio con il Comune è stato costruttivo. Sono lieto che insieme abbiamo trovato una soluzione per garantire anche in futuro l’offerta postale nelle Terre di Pedemonte».
Soddisfazione anche da parte di Antonella Monotti, gerente del negozio Al Centro: «Siamo lieti di poter offrire ai nostri clienti ed a tutta la popolazione i servizi postali nel nostro negozio e per questo abbiamo accolto con entusiasmo la proposta di partenariato. Siamo inoltre felici di contribuire al mantenimento nel nostro Comune delle offerte del servizio postale in un ambiente familiare e con la cortesia del nostro personale».