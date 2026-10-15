In Ticino, un esperimento dal vivo sulla "illusione della conoscenza"

«L’intelligenza artificiale può rispondere in pochi secondi e con grande sicurezza, sia quando ha ragione sia quando prende una strada sbagliata. Il problema è che, davanti a un testo ben scritto e plausibile, rischiamo di sentirci competenti anche su temi che non conosciamo davvero. Per questo abbiamo scelto di non organizzare una conferenza tradizionale, ma un esperimento: vogliamo vedere cosa succede quando la risposta dell’AI incontra il giudizio del pubblico e, subito dopo, quello di un professionista», spiega Laura Munari. «Automatizzare non significa delegare il giudizio. Gli strumenti di AI fanno risparmiare tempo solo se restano sotto il controllo di chi ha la competenza per capire quando la risposta è giusta e quando no. Portare questa verifica davanti a un pubblico, in diretta, è il modo più onesto per mostrarlo», afferma Dedalix, co-organizzatore dell’evento.



L’obiettivo dell’incontro non è quindi stabilire se l’intelligenza artificiale sia “buona” o “cattiva”, ma mostrare concretamente dove può essere utile, dove può ingannare e perché la competenza umana resta decisiva per valutarne l’output.

