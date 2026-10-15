Caso del docente di Giubiasco e quelle segnalazioni, forse, ignorate

Le segnalazioni rimaste senza seguito

Secondo quanto riportato oggi da laRegione, negli anni precedenti all'arresto la Direzione scolastica avrebbe ricevuto diverse segnalazioni riguardanti comportamenti molesti verso colleghe adulte e problemi legati all'abuso di alcol durante attività scolastiche. Segnalazioni che, stando alle testimonianze raccolte dal quotidiano, non avrebbero prodotto interventi concreti.

Il DECS aveva tuttavia dichiarato in Gran Consiglio di non aver ricevuto alcuna segnalazione prima dell'arresto. Sergi e Pronzini chiedono quindi di verificare se la Direzione di sede abbia rispettato le disposizioni introdotte nel 2023, che impongono di comunicare per scritto i comportamenti inadeguati alla Sezione dell'insegnamento medio.