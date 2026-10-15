Bellinzona Secret Garden: un successo grazie all’impegno di migliaia di persone
L'opera di street art “Bellinzona Secret Garden” di Yuri Catania è stata completata durante il primo fine settimana di ottobre.
L'opera di street art “Bellinzona Secret Garden” di Yuri Catania è stata completata durante il primo fine settimana di ottobre.
BELLINZONA - Il progetto si è rivelato un successo, come testimoniano anche i numeri: per coprire una superficie di circa 600 metri quadrati lungo la scalinata che collega via Molo a viale Stazione, nei pressi del Cinema Forum, sono stati applicati oltre 10’000 elementi di carta, tra fiori e farfalle di tutte le dimensioni, con il coinvolgimento di 1’300 allievi delle Scuole elementari cittadine e di oltre 1’000 volontari che, a turni, si sono impegnati durante tre fine settimana di lavoro.
È stata una partecipazione entusiasta e corale che ha unito non solo i cittadini di Bellinzona, ma persone provenienti da tutto il Ticino: c'è chi è venuto dal Mendrisiotto, dal Locarnese e pure dalla Svizzera interna. L’opera, ricordiamo, è effimera, essendo stata realizzata con materiale biodegradabile: la pioggia, il sole e i passi la consumeranno poco a poco, senza inquinare.
Il progetto di Yuri Catania rientra in un “pacchetto” più ampio di interventi voluti dal Municipio per abbellire alcuni punti della città. L’iniziativa nasce sulla scia della Wambo Jam, manifestazione biennale dedicata alla “street art” promossa sin dal 2023 dall’AMB.