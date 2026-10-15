Bellinzona Secret Garden: un successo grazie all’impegno di migliaia di persone

È stata una partecipazione entusiasta e corale che ha unito non solo i cittadini di Bellinzona, ma persone provenienti da tutto il Ticino: c'è chi è venuto dal Mendrisiotto, dal Locarnese e pure dalla Svizzera interna. L’opera, ricordiamo, è effimera, essendo stata realizzata con materiale biodegradabile: la pioggia, il sole e i passi la consumeranno poco a poco, senza inquinare.



Il progetto di Yuri Catania rientra in un “pacchetto” più ampio di interventi voluti dal Municipio per abbellire alcuni punti della città. L’iniziativa nasce sulla scia della Wambo Jam, manifestazione biennale dedicata alla “street art” promossa sin dal 2023 dall’AMB.