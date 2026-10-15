Dalla fuga al racconto: storie di resistenza

LUGANO - Al Cinema Corso si apre alle 9 una nuova giornata del Film Festival Diritti Umani Lugano (FFDUL), dedicata a diritti e migrazione. Viene proiettato in anteprima svizzera Domani, il viaggio di Maysoon Majidi di Vincenzo Caricari e Barbara Di Fabio (Italia, 2025, 67 minuti, VO in italiano), che racconta la storia di Maysoon Majidi, giovane attivista curda fuggita dal regime di Teheran. Il documentario segue il suo viaggio dal mare fino allo sbarco a Crotone, dove viene arrestata con l’accusa di scafismo. Segue un dibattito sul tema "Vittima o complice?" con Don Giusto Della Valle, parroco di Rebbio, e il giornalista Fabrizio Ceppi come moderatore.