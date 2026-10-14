Torna “Business Matching” a Palazzo dei Congressi
A fare da filo conduttore, un obiettivo preciso: trasformare gli incontri in collaborazioni concrete, capaci di proseguire oltre le due giornate e aprire nuove prospettive per le imprese e il territorio.
A fare da filo conduttore, un obiettivo preciso: trasformare gli incontri in collaborazioni concrete, capaci di proseguire oltre le due giornate e aprire nuove prospettive per le imprese e il territorio.
LUGANO - Visibilità. Approfondimenti. Connessioni. È questa la solida base sulla quale si rinnova “Business Matching”, l’evento che Edimen dedica a imprenditori e professionisti, in programma l’11 e il 12 novembre 2026 al Palazzo dei Congressi di Lugano. Ad anticipare la “due giorni”, la cena di gala del 10 novembre: un momento conviviale per far nascere, o consolidare, rapporti di collaborazione e condivisione.
Programma intenso e ricco di spunti: conferenze verticali sui principali hub tematici delle riviste Edimen faranno il paio con incontri e occasioni di confronto sul presente e sul futuro delle imprese. Dopo il successo della scorsa edizione, a conclusione dell’evento, Paolo Borzacchiello tornerà sulla ribalta con un nuovo spettacolo. Tra gli ospiti anche Donnavventura, ad arricchire un appuntamento che intreccia business, cultura e intrattenimento.
A fare da filo conduttore, un obiettivo preciso: trasformare gli incontri in collaborazioni concrete, capaci di proseguire oltre le due giornate e aprire nuove prospettive per le imprese e il territorio.
Per maggiori info, visita il nostro sito: https://businessmatching.info/