Torna “Business Matching” a Palazzo dei Congressi

Programma intenso e ricco di spunti: conferenze verticali sui principali hub tematici delle riviste Edimen faranno il paio con incontri e occasioni di confronto sul presente e sul futuro delle imprese. Dopo il successo della scorsa edizione, a conclusione dell’evento, Paolo Borzacchiello tornerà sulla ribalta con un nuovo spettacolo. Tra gli ospiti anche Donnavventura, ad arricchire un appuntamento che intreccia business, cultura e intrattenimento.