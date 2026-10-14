Un nuovo master per l'USI

Guarda è vicedecana e professoressa ordinaria della Facoltà di scienze biomediche dell'USI, oltre che direttrice del Laboratorio di meccanismi del sistema immunitario dell'Istituto di ricerca in biomedicina (IRB), affiliato all'ateneo. «MOTIA permetterà di imparare la scienza nel luogo in cui la scienza viene fatta. Chi lo sceglierà entrerà in una comunità internazionale di ricerca e imparerà a collegare immunologia, oncologia e invecchiamento per affrontare alcune delle grandi sfide della biomedicina contemporanea», sottolinea la professoressa.

Le attività nello stabile Bios⁺

Una parte consistente degli insegnamenti e delle attività pratiche si terrà nello stabile Bios⁺ di Bellinzona. La struttura riunisce l'Istituto di ricerca in biomedicina (IRB) e l'Istituto oncologico di ricerca (IOR), entrambi affiliati all'USI, e ospita l'Istituto di ricerca traslazionale USI-EOC (IRT).