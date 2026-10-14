Dalla migrazione all’identità, passando per Gaza

Alle 17.30 l’Auditorium dell’USI ospita l’anteprima svizzera di Afterlives di Kevin B. Lee (Germania, Francia, Belgio, 2025), un documentario che riflette sulla propaganda estremista e sulla memoria digitale della violenza, interrogandosi: «possiamo mai guardare davvero senza essere complici?» La proiezione è organizzata in collaborazione con la Facoltà di comunicazione, cultura e società, il Servizio relazioni internazionali e mobilità e il Servizio pari opportunità dell’USI. Segue un incontro con il regista, Jolanta Drzewiecka (professoressa straordinaria e vicedecana della Facoltà e vicedirettrice ICPP), Federica Frediani (collaboratrice scientifica) e Vega Tescari (docente). L’ingresso è gratuito.

In contemporanea, alle 17.30 al Cinema Corso, il Concorso internazionale di lungometraggi presenta l’anteprima svizzera di Sometimes, I Imagine Them All at a Party di Daniela Magnani Hüller (Germania, 2026). La regista racconta in prima persona il tentato femminicidio subito da un compagno di scuola, esplorando le responsabilità sociali che hanno permesso che accadesse. Il film sarà proiettato in voce originale con sottotitoli in italiano e inglese.